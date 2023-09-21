Meta, işletme hesapları için ücretli mavi tik programını başlattı

Elon Musk'ın Twitter (X) tarafında attığı ücretli mavi tik adımıyla birlikte diğer birçok sosyal medya platformu, benzer uygulamalara geçiş yapmaya başladı. Mavi tik rozetini ücretli abonelikler üzerinden dağıtacak sosyal medya platformu Meta 'nın ücretlendirme tablosu, dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar. Meta, işletme hesapları için neredeyse yüzde yüzlük bir fiyat artışı kaydetti!

Elon Musk'ın Twitter (X) tarafında attığı ücretli mavi tik adımıyla birlikte diğer birçok sosyal medya platformu, benzer uygulamalara geçiş yapmaya başladı. Mavi tik rozetini ücretli abonelikler üzerinden dağıtacak sosyal medya platformu Meta 'nın ücretlendirme tablosu, dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar

Meta, işletme hesapları için neredeyse yüzde yüzlük bir fiyat artışı kaydetti!

An itibarıyla bireysel kullanıcılar tarafından kullanılmakta olan "Meta Verified" programı, işletmelere özel olarak düzenlenerek daha avantajlı bir paket oluşturuldu. Mark Zuckerberg'in talimatıyla oluşturulan paket, işletmeler için son derece heyecan verici olsa da fiyatı, keskin bir hayal kırıklığına sebep oldu.

Aktarılan bilgilere göre; işletmelere özel plan, bireysel kullanıcılara göre neredeyse yüzde yüz daha fazla olacak şekilde duyuruldu. Arka planda işletmeleri bu paketleri edinmeye iten şirketin uyguladığı fiyat politikası, beraberinde birçok tepkinin de doğmasına sebep oldu.

Bireysel kullanıcılar için Meta Verified programının maliyeti 12 dolar iken işletmeler için bu değer, 27,99 dolar olarak belirlendi. Bu keskin fiyat artışı, planın işletmeler için sunduğu artıların bir kez daha gözden geçirilmesine sebep oldu.

Meta, bol keseden mavi tik dağıtıyor!

Ücretli mavi tik aboneliği sistemi, profildeki rozetle birlikte ek avantajları da beraberinde getiriyor. Aramalarda ve keşfet sayfalarında daha görünür olmak, daha kaliteli bir müşteri desteğinden faydalanabilmek ve sahtecilikten korunmak gibi birçok önemli yeniliği beraberinde getiriyor.

İşletme tarafında ise tüm bu yeniliklere ek olarak WhatsApp tarafında çoklu cihaz desteği, Google'da öne çıkarılan işletme sayfaları gibi önemli avantajlar da kullanıcı deneyimine sunuluyor.

Peki, sizler Meta tarafından işletme hesaplarına uygulanan bu ücretlendirme politikasıyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.