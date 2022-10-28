Meta, Instagram'ın aktif kullanıcı sayısını açıkladı!

Meta'nın 2022 yılı üçüncü çeyreği raporunda Instagram için aktif kullanıcı sayısı açıklandı. Platform, dört yıl sonra kendini ikiye katladı!

Meta, bu hafta yaptığı açıklamayla sosyal medya devi Instagram için aktif kullanıcı sayısı açıkladı. Platform, özellikle son zamanlarda yaptığı değişiklerle yeni hesapları kendine çekerken kendi kullanıcılarının da daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Yapılan bu yeniliklerin açıklanan kullanıcı sayısı üzerinde olumlu etki bıraktığı düşünülüyor. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Instagram, aktif kullanıcı sayısının 2 milyara ulaştığını açıkladı!

Meta, Instagram aylık aktif kullanıcı sayısının dünya çapında 2 milyara ulaştığını açıkladı. Şirket, aktif kullanıcı sayısını üçüncü çeyrek için hazırladığı rapora ekledi. Instagram kullanıcı sayısı 2018 yılının Haziran ayında 1 milyar olarak belirtilmişti. Böylece sosyal medya devinin dört yıl sonra kullanıcı sayısını ikiye katladığı ortaya çıktı.

Firma, ek olarak da Instagram'ın kullanıcı sayısı bakımından ilk defa Facebook'u yakaladığını da dile getirdi. Sosyal medya platformu, yeni nesiller tarafından pek tercih edilmese de 2.96 milyar kullanıcıya sahip. Meta, ayrıca en çok kullanılan uygulaması WhatsApp'ın kullanıcı sayısını da açıkladı. Anlık haberleşme uygulaması, her gün iki milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise dünya çapında 3.71 milyarı buluyor.

Meta, girişimciler için Kahramanmaraş'ta!

Meta, kullanıcı sayılarına rağmen raporun maddi tablosunu beğenmedi. Firma, 2022 yılının üçüncü çeyreği için 27,71 milyar dolar kar açıkladı. Şirket, gelirlerin düşme nedeninin dünya çapında yaşanan ekonomik sorunlar ve enflasyon olduğunu düşünüyor.

Firma, Apple'ın iOS 14 güncellemesiyle duyurduğu Uygulama İzleme Şeffaflığı uygulaması nedeniyle de büyük kan kaybı yaşadı. Uygulama İzleme Şeffalığı, sosyal medya şirketlerine reklam ve takip konusunda zaman ve para kaybettirdi. Mark Zuckerberg ise 2022 yılının üçüncü çeyreği için sunulan rapor doğrultusunda şirketi daha verimli hale getirmek için önemli değişikler yapacağına dair söz verdi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz sosyal medya platformu hangisi ve neden? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.