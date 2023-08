Meta, Instagram'da onaylı kullanıcılardan oluşan özel akış sunacak

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları, kullanıcılar üzerinden daha fazla para kazanabilmek için çeşitli yöntemler deniyor. Bunun için ilk büyük adımı atan şirket, yeni abonelik sistemi ile Twitter oldu. Meta ise onun yolundan gidiyor gibi görünüyor. Öyle ki Instagram'a onaylı kullanıcılardan oluşan bir akış geliyor.

Instagram'da mavi tike sahip Meta onaylı kullanıcılardan oluşan özel akış olacak!

Meta, geçtiğimiz aylardan itibaren ücretli şekilde mavi tik satmaya başladı. Yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma sokulan bu hizmetin ülkemiz için fiyatı 279,99 TL olarak belirlendi. Tabii durum böyle olunca, onaylanmış hesaplar ile daha çok karşılaşmaya başladık.

#Instagram is working on the Meta Verified feed ?? pic.twitter.com/eyGQ7YgL1u — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 10, 2023

Tersine mühendislik yaparak yeni özellikleri ortaya çıkaran yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, Meta'nın, onaylanmış hesapları Instagram'da, Twitter'ın yaptığı gibi daha çok göstermeye başlayacağını ortaya koyuyor.

Threads, yeni özelliğini tanıttı: Instagram ile etkileşim arttırılacak!

Paluzzi tarafından paylaşılan bilgilere göre Meta, Instagram'a yalnızca onaylı hesapların paylaşımlarının gösterileceği yeni bir akış ekleyecek. Bu yenilik, Android için v296.0.0.0.16 ve iOS için v295.0 sürümlerinin kaynak kodlarına ortaya çıktı.

Instagram, bu yeni özellik ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamada böyle bir yenilik üzerinde çalışılmadığını dile getirdi. Fakat çeşitli kaynaklara göre Meta, daha fazla mavi tik satabilmek için bir takım çalışmalar yürütüyor.

Yani şirket bu özelliği her ne kadar reddetmiş olsa da, olmayacağı ihtimali de sıfır değil. Bunu önümüzdeki zamanlarda hep birlikte göreceğiz.

Doğrulanmış Instagram ve Facebook için Meta Verified neler sunuyor?

Gelişmiş doğrulama:

Facebook profilinde bir doğrulanmış rozetiyle takipçilerine gerçekten sen olduğunu göster.

Proaktif koruma:

Aktif hesap denetimiyle kimlik taklidini önle.

Doğrudan destek:

Senin için önemli olan sorunlar hakkında gerçek bir insandan yardım al. Destek şu anda sadece İngilizce, Fransızca, Portekizce ve İspanyolca dillerinde sunulmaktadır.

Daha fazla erişim:

Yorumlarda, aramada ve tavsiyelerde görünürlüğünü artır.

Abonelere özel ekstra avantajlar:

Kendini sadece Meta Verified abonelerinin kullanabildiği çıkartmalarla ifade et.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Meta'nın getireceği ortaya çıkan doğrulanmış kullanıcılar için ayrı akış sayfası mantıklı bir adım mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.