Meta ile Rekabet Kurumu arasında ipler gerildi! İlk açıklama geldi

Geçtiğimiz yıllarda Meta henüz Facebook ve diğer platformların çatı şirketi değilken Zuckerberg yönetiminin yaptıkları Rekabet Kurumu'nun radarına girdi. Bu doğrultuda başlatılan soruşturma ise bugün sonuçlandı ve oldukça yüksek bir ceza kesildi. Hemen ardından Meta'dan ilk açıklama geldi.

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Rekabet Kurumu tarafından Meta hakkında kendi internet sitesi üzerinden açıklanan 22-48/706-299 kararda şunlar söylendi:

"Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verilmiştir"

Bununla birlikte WhatsApp uygulamasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 346 milyon 717 bin 193 Türk Lirası – 18.6 milyon dolar para cezası kesildi. Fakat Meta sözcüsü tarafından yapılan açıklamadan anladığımız kadarıyla kararın tebliğinden itibaren geçerli olan 60 günlük itiraz hakkını kullanacak.

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Meta sözcüsü tarafından şunlar söylendi:

"Rekabet Kurumu'nun tespitlerine katılmıyoruz. Kullanıcılarımızın gizliliğini koruyor ve insanlara kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olma hakkı ve şeffaflık sunuyoruz. Konu hakkında tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz."

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