Meta'dan tartışma yaratan Covid-19 kararı

2020 yılında Covid-19 ile ilgili komplo teorilerini önlemek için kararlar alan Meta, bu politikasından vazgeçmeyi düşünüyor. Yaklaşık iki yıl boyunca yürütülen Covid-19 yanlış bilgilendirme kısıtlamaları, Meta'nın yönetim kurulunda tekrardan inceleme altına alındı.

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Meta'ya ait sosyal medya platformlarında uygulanan yanlış bilgilendirme politikaları rafa kaldırılabilir. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meta Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg'e göre, Covid-19 yanlış bilgilerle başa çıkma şekli standart politikalarla aynı seviyede tutulacak.

2020 yılında uygulanan ve oldukça katı kurallara sahip olan Covid-19 kısıtlamaları, bir bilginin yanlış olarak etiketlenmesi halinde platformdan kaldırıyor ve paylaşımı yapan kullanıcıyı askıya alıyordu. Şimdi ise bu komplo teorilerinin algoritmik sıralamaya göre inceleneceği ifade edildi.

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Covid-19'la ilgili politikaları incelemeye alan Meta yönetimi, artık paylaşımları direkt olarak yasaklamayı düşünmüyor. Şirket, komplo teorilerini çeşitli etiketlemelere veya algoritmik sıralamaya almak istiyor.

Bunun için de Covid-19 paylaşımlarını, doğrudan veya üçüncü taraf doğruluk kontrol programı aracılığıyla inceleyecek. Yani Meta, potansiyel olarak yanlış veya zararlı bilgileri silmek yerine sadece etiketlemeyi planlıyor.

İfade özgürlüğü konusunda büyük suçlamalar ile karşı karşıya kalan Meta yönetimi, herkesin eşit derecede konuşma hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Ancak son iki yıldır Covid-19 komplo teorileri için "agresif" bir tutum izliyordu.

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