Meta'dan Elon Musk'a teklif: Twitter için hazır!

Musk, Twitter'ı yeniden inşa ediyor. Bu süreçte Meta Gözetim Kurulu destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Söz şimdi Musk'ta.

Sosyal medya devi Twitter, çalkantılı bir sürecin ardından Elon Musk tarafından satın alındı. Son günlerin en popüler platformunda yenilenme çalışmaları başladı. Elon Musk'ın üzerinde durduğu bazı konularda sosyal medya devi Meta, yardım eli uzatmaya hazır.

Meta Gözetim Kurulu, Elon Musk'a yardım teklifi sundu

Facebook ve Instagram içeriğini değerlendiren içerik denetleme ekibi Meta Gözetim Kurulu, yeniden yapılanma süreci için yardım etmeye hazır olduğunu Elon Musk'a iletti. Musk, platform içinde nefret söylemleri bot hesaplar gibi bazı içeriklerin azaltılmasına ilişkin bir girişim içerisinde. Kurul tam da bu noktada şirketin ihtiyacı olan desteği sunacak.

Elon Musk, şüpheli içerik ve yasaklı hesaplar gibi konularda kararlar almak için bir Twitter Denetleme Konseyi kuracaklarını söyledi. Meta Gözetim Kurulu ise kurulacak bu ekibe bir anlamda yol gösterecek. Öte yandan Elon Musk'ın Twitter'ı alması birçok alanda etkisini gösterdi.

Musk köşeye sıkıştı! Otomobil üreticilerinden Twitter tepkisi

Bilindiği üzere Elon Musk, konumu itibariyle kripto para piyasasında yönlendirici bir etkiye sahip. Kısacası daha önce yapmış olduğu açıklamalarla kripto paraların değer kazanmasına ve aynı zamanda çakılmasına da neden oldu. Son olarak Twitter'ı satın alması ile birlikte Dogecoin, yüzde 35 oranında yükseldi.

Fenomen iş adamı, Twitter şirketini satın almasının ardından keskin kararlar aldı. Şikret portföyüne Twitter'ı da ekleyen Musk, ilk icraatını CEO Parag Agrawal, finans şefi Ned Segal ve hukuk sorumlusu Vijaya Gadde dahil bazı üst düzey yöneticilere kapıyı göstererek yaptı.