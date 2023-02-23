Meta'da yeni kıyım: Binlerce kişi kovulacak!

11 bin kişi ile yollarını ayıran Meta, yeni bir işten çıkarma turuna başlayacak. Mark Zuckerberg'in yeni planı ne?

Popüler sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlık yapıyor olabilir. Birkaç ay önce 11 bin çalışanı ile yollarını ayıran şirket, ekonomik olarak daralmaya gidecek.

11 bin kişiyi işten çıkaran Meta'nın yeni planı ne?

Meta gibi teknoloji firmaları, büyüme giderlerini dengeleme gerçeğiyle karşı karşıya. Sosyal medya platformu, 2022'in sonbahar döneminde 11 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Şirketin, sayısı binleri bulabilecek başka bir işten çıkarma turuna hazırlandığı bildirildi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg bir önceki işten çıkarma dalgasında "verimliliğe odaklanmaya" ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Yeni işten çıkarmaların, yönetici pozisyonlarını ve mühendislik dışındaki çalışanları etkilemesi bekleniyor. Ayrıca bazı projelerin de durdurulması veya iptal edilmesi mümkün.

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ABD basınında yer alan raporlar, işten çıkarma turunun bir günde gerçekleşmeyeceğini ve şirketin geneline yayılacağını ortaya koydu. Meta sözcüsü Dave Arnold konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, CEO Zuckerberg'in verimlilik odaklı ilerleyeceğini hatırlattı.

İşten çıkarmalarla karşı karşıya kalan tek teknoloji şirketi Meta olmasa da bu durum, sektörün finansal olarak sürdürülebilir kalma ihtiyacına dair soruları gündeme getiriyor. Washington Post'ta yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre, son yıllarda birçok teknoloji şirketi ihtiyacından daha fazla kişiyi işe aldı.

Örneğin Meta, 2019'dan bu yana iş gücünü neredeyse ikiye katlarken, Apple ve Microsoft gibi şirketler ise ekonomik gerilemeye rağmen önemli işten çıkarmalardan kaçınmayı başardı. Öte yandan bu teknoloji şirketleri, hızlı büyüme ve genişlemeye odaklanmış olabilir.

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