Meta'da sular durulmuyor: 10 bin kişinin işine son verilecek!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz kasım ayında Meta, 11 bin çalışanını işten çıkardı. O zamanki toplam çalışanının yüzde 13'üne denk gelen bu küçülmenin ardından Mark Zuckerberg, 2023 yılını "verimlilik yılı" olarak nitelendirdi. Şimdi ise Meta işten çıkarma ile tekrardan gündemde. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Meta işten çıkarmalara devam ediyor!

Meta, "verimlilik yılı" kapsamında 10 bin kişiyi daha işten çıkartacak ve yaklaşık 5 bin alıma açık pozisyonu kapatacak. Ekonomik olarak zor günler geçiren şirket, nisan ayında teknoloji departmanında, mayıs ayında ise diğer tüm departmanlarda işten çıkartma ve yeniden yapılanmaya gidecek. Sürecin 2023 yılının sonuna kadar sürebileceğini belirten Zuckerberg, ABD dışındaki operasyonlarda değişiklik gösterebileceğini söyledi.

Yapılan işten çıkarmayı Facebook üzerinden duyuran Zuckerberg, geçen yıl yaşanan gelir düzensizliğine ek olarak ABD'nin yüksek faiz oranlarını ve küresel jeopolitik istikrarsızlığı suçladı. Buna ek olarak CEO, sosyal medya uygulamaları ve yapay zeka çalışmalarına ara vermeden devam edileceğini açıkladı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

NFT dönemi bitiyor mu? Meta'dan son dakika açıklaması!

"Bu zor olacak ve bundan kaçış yok. Bu, başarımızın bir parçası olan yetenekli ve tutkulu meslektaşlarımıza veda etmek anlamına gelecek. Kendilerini misyonumuza adadılar ve tüm çabaları için kişisel olarak minnettarım. İnsanları daha önce olduğu gibi destekleyeceğiz ve herkese hak ettikleri minnettarlıkla davranacağız."

"Sektörümüzün şimdiye kadar gördüğü en devrimsel teknolojilerden bazıları üzerinde çalıştığımıza inanıyorum. Tek ve en büyük yatırımımız yapay zekayı ilerletmek ve onu ürünlerimizin her birine yerleştirmek. Bunu benzeri görülmemiş bir ölçekte yapacak altyapıya sahibiz ve bunun sağladığı deneyimlerin harika olacağını düşünüyorum."

Zuckerberg'in ifadelerine göre Meta, işten çıkarmaların yanı sıra düşük öncelikli projeleri iptal edecek. Ayrıca yeniden yapılanma kapsamında yöneticilerden, eskiden çalışanlarının yaptığı işleri yapmaları istenecek. Bu sayede herkesten tam verim almayı amaçlayan Zuckerberg, bir yöneticinin 10'dan fazla astının olmasını istemediğini belirtti.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta işten çıkarma politikasıyla düzlüğe çıkabilecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.