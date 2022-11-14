Meta'da isyan ateşi: Zuckerberg ve metaverse hedefte!

Geçtiğimiz yıl Facebook Connect 2021'de metaverse dünyasını tanıtan Zuckerberg'in şirketi, ismini de Facebook'tan Meta'ya çevirmişti. Fenomen iş insanı, geçen bu süreçte metaverse evrenine hatırı sayılır bir değerde yatırım yaptı. Ancak gidişat, yatırımın hayal kırıklığı yaratacağını söylüyor.

Metaverse projesi, Meta'yı ölüme sürüklüyor

Meta, yaz sonu açıklanan şirket bilançosuna göre son yılların en düşük seviyesini görmüştü. Öyle ki şirket, o dönemde piyasa değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetti. Analistler, bunun nedeni olarak Zuckkerberg'in metaverse dünyasına olan düşkünlüğü olduğunu söyledi.

Tüm dünyada etkisini gösteren ekonomik belirsizlik ortamı, her büyük şirket gibi Meta'yı da etkiledi. Şirket, isim değişikliğine gittiğinden beri çalışanlarının yüzde 13'ünden fazlasını işten çıkardı. Şirketin kötü gidişatı ve işten çıkarmalar Zuckerberg'in hedef olmasına neden oluyor.

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Birçok Meta işçisi, anonim bir forum olan Blind'de şirketin CEO'sunu hedef alan paylaşımlarda bulundu. Öyle ki Zuckerberg ve Metaverse'i hedefleyen çok sayıda olumsuz yorum bulunuyor. Paylaşımlara göre metaverse projesi, Meta şirketinin yavaş yavaş ölümüne sebep olacak.

Metaverse projesi, sadece Meta'yı değil Zuckerberg'i de oldukça kötü etkiledi. İş insanının bu süreçte serveti adeta eridi. İş insanı, bu yıla 125 milyar dolarlık kişisel servetiyle başlarken, Meta veri tabanına yapılan büyük yatırımlar ve kullanıcılardaki düşüş nedeniyle Meta'nın net gelirinin düşmesinin ardından servetinin yarısından fazlasını kaybetti.