Meta, Code Llama adlı yapay zeka sistemini tanıttı

Meta, programlama odaklı yapay zeka sistemi Code Llama'yı tanıttı. Code Llama, yazılım kodlarını otomatik olarak yazmak ve açıklamak için tasarlanmış bir araçtır. Meta, yeni modelin diğer yapay zeka kodlama modellerinden daha iyi performans gösterdiğini iddia etmektedir.

Meta, geçtiğimiz haftalarda üretken yapay zekası Llama'nın ikinci versiyonunu kullanıma açtı. 70 bin parametreyle eğitilen bu araç, ChatGPT gibi modellere rakip olmayı amaçlıyor. Sosyal medya devi son olarak sadece programlama odaklı geliştirilen Code Llama yapay zekasını görücüye çıkardı.

Meta'dan sadece programlama bilen yapay zeka: Code Llama nedir?

Meta, yazılım kodlarını otomatik olarak yazmak ve açıklamak için tasarlanmış yeni yapay zeka sistemini tanıttı. Code Llama isimli araç; ücretsiz ve hatta ticari amaçlar için kullanılmak üzere açık kaynaklı şekilde erişime açıldı.

Code Llama, Meta'nın geçen ay paylaştığı Llama 2'yi temel alıyor. Llama 2; metin özetleme, dil çevirisi ve soruları yanıtlama yeteneğine sahip genel amaçlı bir dil modeliyken, Code Llama ise kodlama yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

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Meta'ya göre yeni model, kod örnekleri ve programlamayla ilgili metinlerden oluşan 500 milyar tokenli devasa bir veri kümesi üzerinde eğitildi. Bilmeyenler için token, yapay zeka projelerinde genellikle birkaç harf veya rakamdan oluşan temel bilgi birimini temsil ediyor.

Code Llama'nın üç farklı versiyonu bulunuyor. Standart sürüm tüm işlemleri yerine getirebiliyorken, Python kodu için optimize edilmiş özel bir versiyon daha bulunuyor. Ayrıca üçüncü sürüm ise kodun nasıl çalıştığını açıklayarak kullanıcıya yardımcı oluyor.

Karşılaştırmalı testlerde Meta, yeni modelin diğer açık kaynaklı yapay zeka kodlama modellerinden daha iyi performans gösterdiğini iddia etti. Hatta bazı görevlerde OpenAI'ın GPT-3.5 modelini bile geride bırakmayı başardı.

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