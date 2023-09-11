Meta şirketi, yapay zekanın en üst seviyelerinden birisi olan ChatGPT-4 ile rekabet edecek bir program geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Programın Llama 2'den daha güçlü olması bekleniyor.

Son dönemin en popüler teknolojilerinden birisi olan yapay zeka, meziyetlerini göstermeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz kasım ayında piyasaya sürülen ChatGPT ile birlikte yapay zeka uygulamaları iyiden iyiye hayatımıza girdi. Birçok şirket, bu alanda yarışa dahil oluyor.

Meta, ChatGPT-4 ile rekabet edecek bir yapay zeka programı geliştiriyor

Meta,geçtiğimiz haftalarda üretken yapay zekası Llama'nın ikinci versiyonunu kullanıma açtı. 70 bin parametreyle eğitilen bu araç, yapay zeka dünyasının dikkatini çekti. Ancak, şirketin fenomen CEO'su Mark Zuckerberg'in planları bununla sınırlı değil.

Wall Street Journal raporuna göre Meta, şu anda yapay zekanın en üst seviyelerinden birisi olarak görülen ChatGPT-4 ile rekabet edecek, hatta onu da geçecek bir program için yoğun çaba sarf ediyor. Üzerinde çalışılan programın Llama 2'den çok daha güçlü olması bekleniyor.

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Öte yandan gelen bilgilere göre Meta şirketinin ChatGPT-4 rakibi programı, metin ve analiz üretme aracı olarak işletmeleri hedefleyecek. Ek olarak yapay zeka ürünü, diğer benzeri programlardan biraz farklı çalışacak.

Gelen bilgilere göre Meta yapay zekası ChatGPT ve Bard gibi programların aksine açık kaynak olacak. Erişimin ücretsiz olduğu açık kaynaklı modeller, yapay zekayı istedikleri gibi değiştirmelerine ve kullanmalarına izin verir. Ancak, Meta bu konuda keskin sınırlar çizecek. Program, yanlış bilgi ve telif ihlali gibi konularda hassas tasarlanacak olsa da Meta'nın avukatlarının bu konudaki endişeleri sürüyor.