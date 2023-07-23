Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çocuklarının suratlarını emojiyle kapattı

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafta çocuklarının suratlarını emojiyle kapattı. Bu durum, çocukların görüntülerinin paylaşımına ilişkin ve platformun gizlilik politikası tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Dijital Medya Uzmanı Mehmet Sercan Öğe: "Platformun kurucusu bile kendi kurmuş olduğu platforma güvenmiyor"

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafta çocuklarının suratlarını emojiyle kapattı

DİYARBAKIR - Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafta çocuklarının suratlarını emojiyle kapattı. Bu durum, çocukların görüntülerinin paylaşımına ilişkin ve platformun gizlilik politikası tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Meta'nın Ceo'su Mark Zuckerberg, çocuklarının fotoğrafını sahibi olduğu İnstagram'dan paylaştı ama yüzlerini emojilerle kapattı.

Zuckerberg'in bu korumacı tavrı, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar fotoğraf altına bu korumacı tavra yönelik sorular yönelttiği görüldü.

Kimi ebeveynler çocuklarının her anını sosyal medyada paylaşıyor. Onların mahremiyetini gözetmeden içerik üretiyor. Peki, çocuklara ilişkin paylaşımların oluşturabileceği tehditler neler?

Bu paylaşım ve çocukların yüzleri açık bir şekilde sosyal medyada paylaşılmasını Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Mehmet Sercan Öğe değerlendirdi.

Sosyal medya platformları devasa bir boyuta ulaşmış durumda olduğunu belirten Öğe, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, yeni çıkan Threads uygulamaları bunların hepsi günlük yaşamda rutin hale geldiğini söyledi.

Sabah uyandığımızda ilk işimiz Whatsapp'tan gelen mesajlarımıza bakmak olduğunu dile getiren Öğe, "Instagram'dan gelen gönderilere bakmak. Burada ailelerin çocuklarına karşı bir sorumluluğu da var. Nedir bu sorumluluk? Aileler evdeyken, küçük çocuk düşünün babası, annesi gün içinde neler yapıyorsa günün sonunda o çocuk ebeveynlerini izlediği zaman ellerinde telefon gördüğünde o da artık telefona merak duymaya başlayacak. Sırf çocuklar sussun diye telefon veriliyor. Ama çocukların geleceği karartılıyor bu şekilde" dedi.

Ebeveynler, çocuklarının fotoğrafı Instagram, Facebook, Twitter hesaplarından paylaşabildiğine dikkat çeken Öğe, burada çok büyük bir mahremiyet söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Bu paylaşımlar yapılırken çocukların mahremiyetlerine dikkat etmek lazım gerektiğinin altını çizen Öğe, "Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ne yaptı? Instagram'da bir aile fotoğrafı paylaştı. Bu aile fotoğrafında toplamda üç kızı var, iki tane kızının yüzüne gülen emoji ıraktı. Ne demek bu? Zuckerberg, bir anlamda bize mesaj veriyor. Diyor ki ben çocuklarımın mahremiyetine dikkat eden bir ebeveyn bireyim. Diğer tarafta ne diyor biliyor musunuz? Kendi tasarladığım Facebook ve Instagramın gizlilik politikasına güvenmiyorum. Aslında kendisi bunu söylüyor. Yoksa niye çocuklarının yüzünü gizlesin. Demek ki platformun kurucusu bile kendi kurmuş olduğu platforma güvenmiyor" diye konuştu.

"Bu çocuklar yarın öbür gün şiddette maruz kalabilirler, cinsel istismara maruz kalabilirler"

"Peki, o güvenmiyorsa biz neden güvenelim" diyen Öğe, "Biz paylaşım yaparken çocuklarımızın yüzünü niye açık bir şekilde paylaşıyoruz. Bu çocuklar yarın öbür gün şiddette maruz kalabilirler, cinsel istismara maruz kalabilirler. Bunların önüne geçmemiz lazım" diye konuştu.

Ne yapılması gerektiğini aktaran Öğen, "Paylaşım yaparken çocuklarımızın yüzünü bulanıklaştırabiliriz, yüzlerine gülen emoji bırakabiliriz. veya en önemlisi ebeveynler bir sosyal medyada çocuklarının fotoğrafını paylaşacaklarsa muhakkak hesaplarının gizli olmasına, herkese açık olmamasına dikkat etmeleri lazım" şeklinde konuştu.

Öğe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yine aynı şekilde ebeveynler çocuklarının hesabını takip edici yazılımlar var. Çocuklarınızın eline telefon verdiğiniz zaman bu çocukların hangi web sitelerine girdiğini, hangi aramaları yaptığını bunları ilgili yazılımlarla takip edebilirler.