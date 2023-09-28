Meta, AI Studio ile yapay zeka sohbet robotları oluşturuyor

Meta, Connect 2023 etkinliğinde AI Studio'yu tanıttı. AI Studio, Facebook, Instagram ve Messenger için yapay zeka sohbet robotları oluşturmaya imkan tanıyor. Ayrıca görsel düzenleme ve arka plan değiştirme gibi özellikler sunuyor.

Meta, bugün yıllık Connect geliştirici konferansında bir dizi yenilik sundu. Şirket; Facebook, Instagram ve Messenger dahil olmak üzere çeşitli mesajlaşma hizmeti için yapay zeka sohbet robotları oluşturmaya imkan tanıyan AI Studio'yu tanıttı. İşte detaylar!

AI Studio, fotoğrafın arka planını isteğinize göre değiştiriyor!

Çatı şirketi Meta, Connect 2023 etkinliğinden pek çok yenilik ile karşımıza çıktı. Bu yeniliklerden biri de AI Studio oldu. Şirket yapay zekayı Facebook, Instagram ve Messenger hizmetlerine dahil etti. Bu yenilik yapay zeka sohbet robotları oluşturmaya imkan tanıyor.

AI Studio, birbirinden farklı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri görsellerinizi düzenlemenize izin vermesi oluyor. Seçmiş olduğunuz görsele görsel stillerini uygulayarak görsellerinizi yeniden tasarlayabilirsiniz.

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Ayrıca oluşturmak istediğiniz görüntünün yeni görünümünü tanımlamak için de suluboya, dergi ve gazetelerden kolaj ve yırtık kenarlar gibi farklı seçenekler yer alıyor. Bu seçenekler arasından da istediğiniz tercihi yapabilirsiniz.

AI Studio'nun sunduğu bir başka özellik ise görseldeki arka planı değiştirme. Bunun için yapmanız gereken tek şey fotoğrafta hangi arka planın olmasını istediğinizi belirtmek olacak. Bu sayede aracın tanımladığı arka plan görüntüsü anında karşınızda belirecek.

Öte yandan Meta AI Studio, kendi yapay zeka temelli arkadaşınızı üretmenize de izin veriyor. Üreteceğiniz bu karakterler ise isteğe bağlı olarak metaverse odaklı kullanılabilecek. Şirket, AI Studio'nun gelecek yıldan itibaren daha fazla araca sahip olacağını da belirtiyor.

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