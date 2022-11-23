Meta, ABD'nin sosyal medya operasyonunu ifşaladı!

Meta ABD ordusunun sahte sosyal medya operasyonunu deşifre etti. ABD ile bağlantılı kişiler sahte hesaplar oluşturdu. İşte detaylar.

Sosyal medya devi Meta'dan ABD ordusuyla bağlantılı bazı insanları ifşalayan yeni bir açıklama geldi. Şirketin tehdit raporunu paylaşan Meta, ordudan olan bazı kişilerin sahte Facebook ve Instagram hesabı açtığını, ayrıca grup kurarak gerçek kimliklerini gizlediklerini söyledi.

Meta'dan ABD ordusuna sahte hesap suçlaması

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta geçtiğimiz gün yayınladığı yeni bir raporda ABD ordusundan bazı bilgileri açığa çıkardı. Meta'nın açıklamasına göre, ABD ordusuyla bağlantılı gizli hesaplar sosyal medya üzerinden Orta Doğu ve Orta Asya'yı hedef aldı.

Meta'dan gelen açıklamada, "Bu operasyonun arkasındaki kişiler kimliklerini ve koordinasyonlarını gizlemeye çalışsa da, araştırmamız ABD ordusuyla bağlantılı kişilerle bağlantılar buldu. Eşgüdümlü gerçek dışı davranışlar sergilendi" dedi.

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Meta, sosyal medyada yürütülen operasyondaki kişilerin, hedeflenen ülkelerin yerel insanları gibi paylaşımlarda bulunduğunu kaydetti. Ayrıca yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş profil fotoğrafları kullandıklarını ifade etti.

Ne kadar süredir yürütüldüğü bilinmese de, sosyal medya operasyonu başarılı olmuş gibi görünmüyor. Meta, "Bu operasyonun gönderilerinin çoğu gerçek insanlardan çok az etkileşim aldı veya hiç alamadı" şeklinde konuştu.

Daha önce benzer bir soruşturma Twitter tarafında da yürütülmüştü. Araştırmacılar, Twitter'daki 146 hesabın yaklaşık 300 bin tweet paylaştığını hesaplamıştı. Meta'nın son raporu ise 2017'den 2022'ye kadar aktif olan 39 profil, 16 sayfa, iki grup ve 26 Instagram hesabını içeriyor.

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