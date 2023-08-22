Meta, 100 farklı dilde çeviri yapabilen yapay zeka projesini duyurdu

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan duyuruya göre, Meta'nın yeni yapay zeka projesi Seamless M4T, 100 farklı dil arasında hem metin hem de konuşma çevirisi yapabiliyor. Proje, birçok dilde metinden metne çeviri yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Meta, kullanıcıların yapay zeka ile çeviri yapabilecekleri yeni bir araç üzerinde çalışıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan duyuruya göre, 100 farklı dil arasında hem metin hem de konuşma çevirisi yapabilen Seamless M4T erişime açıldı.

Meta Seamless M4T, metin ve konuşma çevirisi yapabiliyor

Meta'nın yeni yapay zeka projesi, önceki çeviri sistemlerine göre birkaç önemli iyileştirme ile geliyor. Zuckerberg'in açıklamasına göre Seamless M4T, konuşma olarak aktarılan kelimeler, metne dönüştürmeye gerek kalmadan doğrudan başka bir dilde konuşmaya çevirebiliyor. Bu sayede doğal konuşma kalıplarını yansıtıyor.

Seamless M4T'ün en dikkat çeken yanlarından birisi ise neredeyse 100 dil arasında metinden metne çeviriyi desteklemesi. Ayrıca 30'dan fazla dilde hem metin hem de konuşma çevirebiliyor. Bu dillerin arasında Türkçe olup olmadığı açıklanmadı, ancak bir çeviri aracı için en geniş dil koleksiyonunu temsil ediyor.

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Zuckerberg ayrıca yeni çeviri modelini en kısa sürede Meta'nın ürünlerine entegre edeceklerini söyledi. WhatsApp, Instagram ve Facebook'un yakın zamanda 100'den fazla dil için konuşmadan-konuşmaya veya metinden-metine çeviri yapabileceği aktarıldı.

Konuşmadan konuşmaya çeviri

Konuşmadan metne çeviri

Metinden konuşmaya çeviri

Metinden metne çeviri

Otomatik konuşma tanıma

Meta, Seamless M4T'yi açık kaynaklı olarak yayınladı. Böylece araştırmacılar ve üçüncü taraf geliştiriciler yapay zeka modeli üzerinde çalışabilecek. Bu, birçok ürün ve hizmette çeviri yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Dil çevirisi, Meta ve Google gibi teknoloji devlerinin son yıllarda büyük yatırımlar yaptığı bir alan. Google da kısa süre önce AudioPaLM adlı, çeviri sırasında tonlama ve konuşma nüanslarını korumayı amaçlayan bir aracını görücüye çıkardı.

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