Messi, PUBG Mobile'a geliyor!

Dünyanın en iyi futbolcularından Lionel Messi, özel bir iş birliği ile PUBG Mobile'a geliyor. İşte ayrıntılar...

Dünyanın en popüler oyunlarından PUBG Mobile, futbol dünyasının efsanevi ismi Lionel Messi ile yeni bir ortaklığa gittiklerini duyurdu. Pek çok kişi tarafından dünyanın en iyisi kabul edilen futbolcu, kasım ayında yayınlanacak 2.3 güncellemesinin ardından dünyanın dört bir tarafındaki oyuncuların telefonlarında kendine yer bulacak!

PUBG Mobile'da Lionel Messi rüzgarı esiyor

Messi, futbolun en büyük isimlerinden ve yaygın olarak dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor. Dünyanın en üst düzey kulüplerinden bazılarında oynayan, Arjantin milli takımının kaptanlığını yapan, yedi kez Altın Top (Ballon d'Or) ve altı kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak da dahil olmak üzere çok sayıda ödül alan bir futbolcu.

Messi ayrıca UNICEF gibi küresel çocuk davalarına yönelik hayırsever çalışmalara imza atan kurumlara desteğiyle de biliniyor. PUBG ve futbolcu arasındaki bu iş birliğinin oyunun popülaritesinde ciddi bir artışa neden olması bekleniyor. Özellikle de 35 yaşındaki yıldız oyuncunun harika bir sezon geçirdiğini ve Dünya Kupası'na sayılı günler kaldığını göz önünde bulundurursak.

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Video oyunları her zaman hayatımın büyük bir parçası olmuştur." diyen Messi, sözlerine şu şekilde devam etti; "Oyunu antrenman yapmadığım zamanlarda rahatlamak, eğlenmek, takım arkadaşlarımla ve ailemle bağlantı kurmak için inanılmaz derecede faydalı buluyorum.

PUBG Mobile çok eğlenceli ve ben de şahsen oyunun dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı arasında yer alıyorum. Üzerinde çalıştığımız şeyle gurur duyuyorum ve tüm oyuncuları PUBG MOBILE'da bana katılmaya davet etmek istiyorum."

Tencent Games PUBG MOBILE Yayıncılık Başkanı Vincent Wang ise "Böylesine küresel bir spor süperstarının PUBG MOBILE'a katılmasından dolayı son derece şanslıyız! PUBG MOBILE oyuncularının çoğunun zaten büyük futbol tutkunu olduğunu bildiğimizden dolayı, bu sporu oyun içinde desteklemek ve yeni hayranları heyecanımıza ortak kılmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Bu iş birliği, oyun içi kıyafetlerden oluşan benzersiz bir koleksiyonu ve oyuncuların savaş alanında sportif hünerlerini göstermelerine olanak tanıyan, sınırlı bir süre için mevcut olacak bazı öğeler içerecek. Ortaklık hakkında daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde açıklanmaya devam edecek.Messi