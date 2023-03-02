Messi'den takım arkadaşlarına altın kaplama iPhone hediyesi!

Geçtiğimiz Aralık ayında Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa Lionel Messi ve arkadaşları ulaştı. Kişisel koleksiyonundaki tek eksik parçayı da tamamlayan Messi, takım arkadaşları ve bazı çalışanlara ilginç bir hediye gönderdi.

Messi, 35 takım arkadaşı ve çalışanına altın kaplama iPhone hediye etti

Fransa'yı yenerek Dünya Kupası'na ulaşan Arjantin Milli Takımı oyuncularına ve çalışanlarına kaptandan jest geldi. Arjantinli yıldız, başarıda pay sahibi olan arkadaşlarına üzerinde oyuncunun adı, numarası ve Arjantin logosu yer alan 24 karatlık altın kaplama iPhone gönderdi. Messi tüm bu hediyeler için 175 bin poundluk bir ödeme yaptı.

iDesign Gold CEO'su Ben Lyons şu ifadelere yer verdi.

Dünya Kupası finalinden birkaç ay sonra Messi bizimle iletişime geçti. Muhteşem zaferi kutlamak için tüm oyuncular ve personel için özel bir hediye istediğini, ancak farklı bir şey istediğini söyledi. Bu yüzden, isimlerinin yazılı olduğu altın renkli iPhone'lar önerdim ve bu fikre bayıldı.

Bakan açıkladı: Süper Lig maçları iki hafta şifresiz oluyor!

Lionel Messi'nin başarıları

Bireysel başarılar;

4 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu

7 kez Ballon d'Or

3 kez UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü

22 kez Gol Kralı

10 kez Sezonun Oyuncusu

Şampiyonluklar;

1 kez Dünya Kupası

1 kez Copa America

4 kez Şampiyonlar Ligi

3 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası

10 kez La Liga

1 kez Fransa Ligue 1

3 kez UEFA Süper Kupa

7 kez İspanya Kral Kupası

8 kez İspanya Süper Kupa

1 kez CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası

1 kez Trophée des Champions

1 kez Olimpiyat Oyunları