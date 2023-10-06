Mesleki Yeterlilik Kurumu Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Danışma Kurulu Oluşturdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), dijital dönüşüm alanında yeni mesleklerin belirlenmesi, ulusal meslek standartları ve yeterliliklerin hazırlanması için Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Danışma Kurulu oluşturdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), dijital dönüşüm alanında yeni mesleklerin belirlenmesi, ulusal meslek standartları ve yeterliliklerin hazırlanması, yürürlükteki standart ve yeterliliklerde gereken beceri değişikliklerinin belirlenmesi için Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Danışma Kurulu oluşturdu.

MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda üretim ve hizmet süreçlerinde hızlı değişimin yaşandığını belirterek, dijital teknolojilerin geleneksel iş süreçlerine entegrasyonuyla dijital dönüşüm sürecinin başladığını söyledi.

Dijital dönüşüm için gerekli teknolojiler incelendiğinde otomasyon, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti, siber güvenlik, simülasyon ve sanal gerçekliğin ön plana çıktığını vurgulayan İlhan, bu başlıkların iş yapış şekilleri ve insan kaynağından beklenen becerileri de hızla değiştirdiğine dikkati çekti.

25 kişiden oluşan Kurul, meslekleri dönüşüme hazırlayacak

İlhan, dijital dönüşüm için yetkin insan kaynağının büyük öneme sahip olduğuna işaret ederek şu bilgileri paylaştı:

"Son dönemde bilişim teknolojisinde çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Yapay zeka da hayatımızın tüm aşamalarına girdi. Tüm bunları göz önünde bulundurarak Orta Vadeli Programda da yazdığı üzere Mesleki Yeterlilik Kurumumuz bünyesinde Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Danışma Kurulu oluşturuldu. 25 kişiden oluşan bu Kurulumuzun temel amacını hem dijital dönüşüm hem de yapay zeka alanındaki meslekleri ve standartları belirlemek, meslekle ilgili yeterlilikleri oluşturmak, mevcut çalışanlar yeterlilikleri ve becerileri güncellemek olarak belirledik."

Toplumda dijital dönüşüm bilincini artırmak için adımlar atılacak

Akademisyenler, meslek odaları, sivil toplu kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve MYK uzmanlarından oluşan Kurulun ilk toplantısını 3 Ekim'de yaptığını bildiren İlhan, şöyle devam etti:

"Kurul, bu toplantıda, toplumun dijital dönüşüm konusunda ne kadar bilgiye sahip olduğunu saptama kararı aldı. Buradan hareketle de toplumda dijital dönüşüm bilincini artırmak için gerekli adımlar atılacak. Netice itibarıyla hedefimiz, ülkemizdeki dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında belgeli ve nitelikli iş gücünü artırmak, insanımızın nitelikli iş gücü aracılığıyla istihdama daha etkin katılmasını sağlamak. Bu gaye doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek."