MESKİ, İçme Suyu Depolarında Otomasyonlu Klorlama Sistemi Hayata Geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında kullanılmak üzere otomasyonlu klorlama sistemi dizayn ederek hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde klorlama işlemleri otomatik olarak yapılacak ve klor seviyeleri sürekli olarak izlenebilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, modern ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. İçme suyu depolarında kullanılmak üzere, otomasyonlu klorlama sistemi dizayn edilerek hayata geçirildi.

MESKİ, merkez ilçelerin kırsal bölgelerinde ve diğer ilçelerde içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunu, su depolarındaki otomatik klorlama cihazlarıyla sağlıyordu. Şebekedeki klor ölçümleri ise MESKİ personeli tarafından rutin aralıklarla yapılıyordu. MESKİ, teknolojiyi en verimli şekilde kullanmak, iş gücü maliyetini düşürmek ve klorlamanın her aşamasını takip edebilmek amacıyla yeni bir sistem geliştirme çalışmalarına başladı.

MESKİ, dezenfeksiyon işlemlerinin teknik olarak en doğru ve aksaksız bir şekilde yapılması, verilen klorun otomatik olarak yerinde ölçümlenmesi, depodaki tüm cihazlara ait bilgilerin merkezden izlenebilmesi ve oluşabilecek arızalara çok hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi için uzun bir AR-GE süreci sonucunda bir otomasyon sistemi dizayn ederek hayata geçirdi.

İÇME SUYU DEPOLARININ KLOR AYARI, ARTIK SCADA ÜZERİNDEN OTOMATİK YAPILACAK

MESKİ SCADA Merkezi üzerinden takip edilen otomasyonlu klorlama sistem yazılımı sayesinde, klorlama cihazı ölçüm sonucuna göre sudaki klor seviyeleri otomatik olarak artırılıp azaltılacak. Böylece suda her zaman yasal olarak bulunması gereken klor mevcut tutulacak. Klor ayarının otomatik yapılmasıyla da işgücü ve zaman kaybının önüne geçilecek.

Kurumsal karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlayan sistem ile doğaya da katkı sunulacak. Depoda bulunan klor tankındaki seviye sürekli olarak uzaktan izlenerek, klor ikmalleri çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Depoda bulunan cihazlarda oluşabilecek tüm arızaların anında merkeze bildirilmesi sayesinde ise dağıtımı yapılan suyun klorsuz kalması önlenecek. Depolarda kullanılan kimyasal tüketimleri, yapılan klor ölçümleri, oluşan arıza bilgileri gibi dezenfeksiyonla ilgili yapılan tüm iş ve işlemler raporlanacak. Bu sayede kurum kaynakları en verimli şekilde kullanılacak.