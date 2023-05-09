Mersin'de Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemi ve Değişken Mesaj Sistemi devreye alındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, kent trafiğinde sürücülerin güvenle seyahat edebilmesi için Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemi ile Değişken Mesaj Sistemi'ni hayata geçirdi. 17 kavşakta yer alan Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemi'yle gereksiz yeşil ışık yanmasını engelleyerek araçların bekleme süresini minimuma indirmek amaçlandı. Değişken Mesaj Sistemleri ile sürücülerin daha güvenli ve konforlu seyahat etmeleri amacıyla bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılırken; Trafik Yönetim Merkezi üzerinden anlık bilgiler mesaj ekranlarında paylaşılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, kent trafiğinde sürücülerin güvenle seyahat edebilmesi için Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemi ile Değişken Mesaj Sistemi'ni hayata geçirdi.

Mersin'deki 17 kavşakta yer alan Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemi'yle gereksiz yeşil ışık yanmasını engelleyerek araçların bekleme süresini minimuma indirmek amaçlandı. Değişken Mesaj Sistemleri ile sürücülerin daha güvenli ve konforlu seyahat etmeleri amacıyla bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılırken; Trafik Yönetim Merkezi üzerinden anlık bilgiler mesaj ekranlarında paylaşılıyor.

Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemi; Güneykent Mezarlık Kavşağı, Tece Halk Plajı Kavşağı, Tece Migros Kavşağı, Tece Polis Karakolu Kavşağı, Davultepe Kavşağı, Davultepe İtfaiye Kavşağı, Davultepe Sahil Caddesi Kavşağı, Tarsus Orhun Caddesİ Kavşağı, Tarsus İstasyon Kavşağı, Tarsus Yeni Mahalle Karakol Kavşağı, Vatan Caddesi Kavşağı, Eski Köy Caddesi Kavşağı, 3. Çevreyolu Menteş Mezarlık Kavşağı, 3. Çevreyolu Migros Kavşağı, 3. Çevreyolu Metro Kavşağı, 3. Çevreyolu 38. Cadde Kavşağı 3. Çevreyolu Göçmen Kavşağı'nda yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'nde mühendis olarak görev yapan İbrahim Namlı, Loop Tabanlı Kavşak Yönetim Sistemi'nden bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Kavşak kollarında asfalt altına yerleştirdiğimiz loop sensörleri vasıtasıyla araçlardan gelen uyarı taleplerini alarak kavşak kontrol cihazda işleyip optimum düzeyde kavşak yönetimi sağlıyoruz. Şu anda elimizde 17 adet kavşakta bu yönetim sistemi kullanılmakta. Yeni test ettiğimiz 13. Cadde 3. Çevre Yolu'ndaki 5 adet kanalize kavşakta bu sistemi aktif olarak uyguluyoruz. Bu sistem sayesinde trafiğin akışkanlığını sağlıyoruz. Bu yerleştirdiğimiz loop sensörler vasıtasıyla kavşaklara gelen araçların kollarda bulunup bulunmadığını sensörler algılayarak eğer herhangi bir koldan bir araç gelmiyorsa oraya yeşil ışık süresi yakmıyoruz. Bu vasıtayla diğer yönlerdeki bekleyen araçlar daha az sürede bekleyerek geçiş sağlıyorlar. Geri bildirim sinyal verici ışığımız yandığı zaman kavşakta sistemin sizi algıladığı anlamına gelmektedir. Eğer ışık yanmıyorsa sistem sizi algılamamıştır. Bu yüzden uygun lokasyonda duraklama yapmamız gerekmektedir. Kavşağın mümkün olduğu kadar yakın bir pozisyonda duraklamamız gerekmektedir. Eğer bu ışık yanmışsa kavşak yönetim sistemi sizi algılanmış demektir ve en uzun sürede geçişini sağlayacaktır."

DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMİ 9 NOKTADA KURULDU

Yıl içinde sayısının artırılacağının bildirildiği Değişken Mesaj Sistemleri ise Göçmen Katlı Kavşağı, Sevgi Katlı Kavşağı, 13. Cadde Doğu, Hilton Kavşağı Doğu, 34. Cadde Kuzey, Adnan Menderes Bulvarı Babil, GMK Bulvarı Karayolları Önü, Liman Önü, Mezitli Soli'ne kuruldu.

Namlı, Değişken Mesaj Sistemi'nin sürücülerin daha güvenli ve konforlu seyahat etmeleri için bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla hayata geçirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız seyahat ederken hangi yönden, hangi yöne, hangi güzergahtan gitmesi gerektiği ile ilgili bilgileri elde ediyorlar. İl genelinde bulunan bluetooth sensörler vasıtasıyla seyahat süreleri hesaplıyoruz. Bu seyahat sürelerini güncel olarak bu sistemde yayınlıyoruz ve vatandaşlarımıza bir seyahat planı oluşturma imkanı sağlıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleriyle tam uyumlu olan ve belediyemiz bünyesindeki Trafik Kontrol Merkezi'ne entegrasyonu olan bu sistem sayesinde sürücülerimiz hangi yolun kapalı veya hangi yolun açık olduğu bilgisine de güncel olarak ulaşabilmektedirler."