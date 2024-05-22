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Mersin'de Bilim Şenliği Düzenlenecek

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Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen bilim şenliğinde 104 etkinlik gerçekleştirilecek. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek olan 'Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam, Sürdürülebilir Bir Gezegen Projesi' kasım ayında başlayacak. Projenin yürütücülüğünü Nida Akceviz Ova ve uzmanlığını Mustafa Hüseyin Keser üstlenecek.

Mersin'de Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilecek bilim şenliğinde 104 etkinlik gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen "Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam, Sürdürülebilir Bir Gezegen Projesi", kasım ayında hayata geçirilecek.

Yürütücülüğünü Nida Akceviz Ova, uzmanlığını Mustafa Hüseyin Keser'in yapacağı proje kapsamında bilim şenliği düzenlenlecek.

Üç gün sürecek organizasyonda, çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşilerin de aralarında olduğu 104 etkinlik yapılacak.

Kaynak: AA / Teknoloji

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