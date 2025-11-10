Haberler

Mersin Balığı İçin Yeni Koruma Projesi Hayata Geçirildi

Mersin Balığı İçin Yeni Koruma Projesi Hayata Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) tarafından yürütülen yeni proje ile nesli tükenme tehlikesindeki mersin balığı türlerinin korunması ve ticari üretimlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje kapsamında 6 bin yavru mersin balığı doğaya bırakılacak.

Dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan mersin balığının korunması, doğal stokların desteklenmesi ve ticari üretiminin yaygınlaşması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce (SUMAE) 25 yıldır AR-GE çalışmaları yapılıyor.

"Karadeniz'in biyolojik hazinesi" olarak değerlendirilen mersin balığının gelecek nesillere de aktarılmasına yönelik enstitüde yıllar içerisinde birçok proje yürütüldü.

Bu yıl ise "Karadeniz'de Mersin Balıkları Stoklarının Korunması ve Ticari Yetiştiriciliğinin Araştırılması Projesi" hayata geçirildi.

Enstitüde boyları yaklaşık 2 metreye, ağırlıkları ise 80 kilograma kadar ulaşabilen "Mersin Morinası", "Karaca Mersini" ve "Sivri Burun Mersin" adlı üç türün üretimi yaklaşık 20 havuzda yapılıyor.

Proje kapsamında, damızlık balıklardan farklı yıllarda elde edilecek 6 bin yavrunun markalandıktan sonra Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerinde belirlenen istasyonlardan suya bırakılması hedefleniyor.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, proje lideri Hasan Ergün, AA muhabirine, 2000'den beri enstitüde mersin balığı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ergün, Türkiye'de Karaca Mersini türünden ilk yavru alımını 2006'da SUMAE'nin gerçekleştirdiğini belirterek, yavruları damızlık stoklarında kullanmak için sakladıklarını, eldeki stokun bir kısmının onlardan oluştuğunu anlattı.

Ergün, bu yıl başlattıkları "Karadeniz'de Mersin Balıkları Stoklarının Korunması ve Ticari Yetiştiriciliğinin Araştırılması Projesi"ni 2029'da tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, Karadeniz'deki mersin balığı stokunun zenginleştirilmesi ve ticari yetiştiriciliğin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

SUMAE tarafından akademisyenler ve özel sektör işbirliğiyle hazırlanan projede 28 kişinin görev aldığını dile getiren Ergün, Karadeniz'e ait üç türden yavru alıp, 200 gram ağırlığına ulaştığında markalama işlemini yapacaklarını belirtti.

Balık türünün 3'ünün nesli tükendi

Karadeniz'de geçmiş yıllarda 5 tür mersin balığı bulunduğunu ancak bunlardan 2'sinin neslinin tükendiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Mevcut sularımızda 3 tür mersin balığı var. Bunlar Mersin Morinası, Karaca Mersini ve Sivri Burun Mersin. Elimizde bulunan Karaca Mersini'nden damızlık stok zaten kısıtlı, bunlar doğadan geliyor. Onları da balıkçılar yakalayıp bize haber verirse elde edebiliyoruz. Morina Mersini'nin olgunluk yaşı 16-18 olduğu için bunlardan henüz yavru alma imkanı elde edemedik ama Karaca Mersini ve Sivri Burun Mersin'den yavru alımımız devam ediyor."

Ergün, mersin balığının doğal stoklarında yaygınlık gösterdikleri nehirlerde yumurtlama alanlarını belirleyerek 6 bin yavru bırakacaklarını ifade ederek, "Amacımız nesli tükenmekte olan balık türünün stoklarını artırmaktır." dedi.

Ergün, daha önceki projeler kapsamında markalayıp denize bıraktıkları 250 mersin balığının iç sularda ve Bulgaristan ile Gürcistan'da yakalanarak kendilerine ulaştırıldığını belirtti.

Mersin balığının havyarından etine kadar dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Ergün, avlanması, tüketilmesi ve satılması yasak olan bu balık türlerini yakalayan balıkçılardan SUMAE ile irtibata geçmelerini talep etti.

Enstitüde 25 yılda yürütülen projeler kapsamında Karaca ve Sivri Burun türlerinden elde edilen 20 bin balığın yetiştirilmesi için özel çiftliklere verildiğini belirten Ergün, bunların takiplerini de yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim:

Yıllar içinde birçok strateji denedim, ancak Nelson'ın FY Platformu ve strateji yaklaşımı farklı. Birkaç hafta içinde yatırımım 532.000 dolara ulaştı. Sinyalleri inanılmaz derecede doğru ve artık işlemlerimde çok daha fazla özgüvenim var. Kripto parayla para kazanma konusunda ciddi olan herkese şiddetle tavsiye ederim. ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
title