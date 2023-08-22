Mehmet Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar konusuna ilişkin açıklama yaptı

Üniversite öğrencilerine vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar uygulaması, son günlerin en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan gençler için vergisiz teknolojik ürün kampanyasıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuştu.

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Konuyla ilgili olarak tüm gözler dün yapılan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Ancak, saatlerce süren toplantının ardından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bugün ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuşan ilk yetkili isim oldu.

Şimşek, vergisiz akıllı telefon ve bilgisayar uygulaması için çalışmalarının sürdüğünü ancak bu konuda detay veremeyeceğini belitti. Maliye Bakanı "Yasal düzenlemeler için TBMM'nin kararı gerekir." dedi. Meclisin 1 Ekim'de açılacağını göz önünde bulundurursak konunun şekillenmesi için epey bir zaman olduğunu söyleyebiliriz

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Daha önce yapılan açıklamalara göre akıllı telefon ve bilgisayarlardaki vergi muafiyetinden yalnızca ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler yararlanacak. Şu anda alınan akıllı telefon için ödenen ücretin yüzde 103.6'sının vergiye gittiğini belirtelim.