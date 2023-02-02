Mediatrend Şubat 2023 sayısı çıktı! İndirdiniz mi? ?

Yılın en romantik ayına girdik! Sevgisini bir gün değil, her gün gösterenlere, ancak 14 Şubat'ı da pas geçmeyenlere adadığımız bu sayı; teknoloji ve aşkı bir araya getiriyor. Yine birbirinden heyecanlı teknolojiler, içeride sizleri bekliyor!

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Teknolojiyle dolu bir Ocak ayını geride bıraktıktan sonra, şimdi de biraz aşk ve sevgi üzerine konuşma vakti geldi. 14 Şubat için geri sayım başlarken, çiftler Sevgililer Günü planları yapmaya başladı bile. Biz de bu sayımızı, yılın her günü sevgisini onurlandıran, ancak 14 Şubat'ı da pas geçmeyen o romantiklere adadık!

Sevgililer Günü temalı Mediatrend Şubat sayısında çiftleri yakından ilgilendiren pek çok içerik bulunuyor! Mesela henüz sevgilinize alacağınız hediyeyi netleştiremediyseniz, sizlere bu konuda yardımcı olacak teknolojik bir seçki hazırladık. Öte yandan 14 Şubat için planı olmayanları da unutmadık. Birbirinden eğlenceli Sevgililer Günü aktiviteleri, yalnızca birkaç sayfa uzağınızda…

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Her ay olduğu gibi bu ay da ünlü bir isimle teknoloji üzerine eğlenceli bir röportaj gerçekleştirdik. Şubat sayısının konuğu, Flört grubu ile tanıdığımız başarılı müzisyen Ozan Kotra oldu.

Ocak ayının başında gerçekleşen CES 2023 fuarında birbirinden ilginç teknolojiler karşımıza çıktı. Bunlarla ilgili tüm gelişmeleri sizlere ilgili kategorilerimizde anlattık. Öte yandan Android tutkunlarını da unutmuş değiliz! OnePlus'un yeni amiral gemisi modelini sizler için tüm ayrıntılarıyla anlattık.

Gelelim karnınızı acıktıracak o sayfalara… Sevgililer Günü heyecanı, Mutfakta Yaşam köşemizi de sardı! Bu anlamlı günde sevdiklerinize sürpriz yapabileceğiniz birbirinden leziz pizza tariflerini sizlerle paylaştık. Öte yandan mevsim koşullarını da göz önünde bulundurarak, bu soğuk havalarda ihtiyacınıza koşacak sıcak kahvelerden bahsettik.

Soğuk havalar demişken… Mevsimsel koşulları avantaja çevirmek de elbette sizin elinizde. Gezi sayfamızda, kayak tutkunları için ülkemizdeki öne çıkan lokasyonları sıraladık.

Sevgililer Günü ve kış tatili üzerine kısa bir bakış attıktan sonra, teknoloji tutkunu dostlarımızı da unutmadığımızı hatırlatmakta fayda var. Dünyanın en hızlı işlemcisi olan Intel'in yeni i9'unu ve Nvidia'nın RTX 4070 Ti modelini sizler için anlattık.

Her anı ölümsüzleştirmeyi sevelerdenseniz, Objektif köşemiz yine dopdolu! 2023'ün en iyi kameraya sahip akıllı telefonlarını sıraladığımız bu kategoride, aynı zamanda son zamanlarda sinema salonlarını dolduran Avatar filminin yönetmeni olan James Cameron var.

Tüm bunlar ve daha fazlası elinizin altında! Ev teknolojilerinden ses ve görüntüye, oyun dünyasından sinemaya çok sayıda keyifli içerikle karşılaşacağınız Mediatrend Şubat sayısı sizleri bekliyor. Çayınızı, kahvenizi alıp bu eğlenceli dünyayı bizlerle paylaşabilirsiniz!

Mediatrend Kasım sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.