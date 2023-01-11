Mediatrend Ocak sayısı çıktı! İndirdiniz mi?

Dünya Kupası temalı Mediatrend Ocak 2023 sayısı yayınlandı! Derginin içinde neler mi var? İşte yeni sayıdan tüm detaylar...

Mediatrend ailesi olarak Aralık sayımızı kış mevsimine ayırdık. 2022'ye veda ettiğimiz şu dönemlerde yepyeni bir yıla girmenin heyecanını siz değerli Mediatrend okurları ile paylaşıyoruz! Kış teması ile karşınıza çıktığımız bu sayımızda; kış aylarında hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri ve birbirinden ilginç giyilebilir kış teknolojilerini anlattık.

Mediatrend Kasım sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.

2022y'i geride bıraktık ve yepyeni bir yıla girmenin heyecanını siz değerli Mediatrend okurları ile paylaşıyoruz! Kış teması ile karşınıza çıktığımız bu sayımızda; kış aylarında hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri ve birbirinden ilginç giyilebilir kış teknolojilerini anlattık.

Mobil Hayat köşemizde, 2023 yılında sahneye çıkacak en iyi Android telefonları sıraladık. Ayrıca yeni tanıtılan Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro serisini sizlerle paylaştık. Gezi sayfamızda Türkiye'deki en iyi kış destinasyonları hakkında bilgi verdik.

MediaTrend uygulaması yenilendi

Mutfakta Yaşam köşemizde ise kış aylarında içinizi sıcak içecek tariflerini sizler için derledik. . Evde Yaşam köşemizdeyse, kişisel bakım rutininizi kolaylaştıracak teknolojik ürünlerden ve kış aylarındaki en büyük yardımcınız kurutma makinelerinden bahsettik.

Bilgisayar Dünyası köşemizde iki ilgi çekici başlık yer alıyor. Bunlardan ilki, bir döneme damgasını vurmuş yazılımlar… İkinci olarak ise Chromebook vs Windows dizüstü bilgisayar: Hangisini almalı? konusunu sizler için araştırdık.

Dergimizin en keyifli köşelerinden biri olan Eğlence Dünyası bölümünde ise Netflix'in popüler dizisi "Wednesday" hakkında bilmediğiniz detaylardan ve yılın oyunlarının seçildiği The Game Awards'dan konuştuk. Çayınız hazırsa, hadi gelin hep beraber yeni sayıya göz atalım…

Mediatrend Kasım sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.