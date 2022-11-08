Mediatrend Kasım sayısı çıktı! İndirdiniz mi?

MediaTrend ailesi olarak Ekin sayımızı tüm dünyanın heyecanla takip edeceği Dünya Kupası'na ayırdık. Pek çok kişinin ekran başında izleyeceği bu turnuvaya dair bilmeniz gerekenleri anlatan içerikler oluşturduk. Buna ek olarak sizler için Teknolojiyle dolu yepyeni bir sayı sizleri hazırladık!

Mediatrend Kasım sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kasım ayıyla beraber havalar soğudu ve bize ilkleri yaşatacak kış aylarına resmen girdik. Bu ayın en önemli olayı ise kuşkusuz 2 milyardan fazla insanın nefeslerini tutarak ekran başına kitlenmesini sağlayacak Dünya Kupası. Biz de Mediatrend ailesi olarak bu sayımızı futbola adadık. Gelin Kasım 2022 içeriklerimize şöyle kısaca bir göz atalım.

Bu ayki temamıza uygun olarak futbolu ana odağımız yaptık ve spor dünyasında kullanılan teknolojilere sizler için göz attık. Öte yandan bilmeyenler ve merak edenler için dört yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nın kapsamlı tarihini de araştırdık.

MediaTrend uygulaması yenilendi

Yeni ürünlerini daima etkinliklerle tanıtan ve gündemi adeta sarsmayı seven Apple, bu defa tabletlerinde bir sürpriz yaptı. Şirket yeni iPad modellerini sessiz sedasız bir şekilde internet sitesine yükleyerek herkesi şaşırttı. Biz de bu ürünlerin özelliklerini sizler için anlattık ve merak edilen her ayrıntıyı detaylıca anlattık. Ayrıca Facebook'un yeni sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Quest Pro modeline de dergimizde yer verdik.

Elbette ki teknoloji tutkunları için rehber niteliğindeki önerilerimizi bu ay da aksatmadık ve yeni bir televizyon ve ses sistemi almak isteyen insanlar için en iyi seçeneklerden oluşan listeler hazırladık.

Biraz da eğlence diyelim mi? Oyun köşemizin bu ay iki konuğumuz var. Temamıza uygun olarak bu sene sona erecek olan efsanevi FIFA serisinin nasıl doğduğunu ve yılın oyunu olacağına şimdiden kesin gözüyle bakılan God of War'u sizler için inceleyip değerlendirdik.

Ayrıca televizyon başında yiyebileceğiniz en iyi atıştırmalıklara; her açıyı görmek isteyen objektif tutkunlarının ilgisini çekecek olan drone fotoğrafçılığından macOS Ventura'ya pek çok konuyu kaleme aldığımız Mediatrend Kasım sayısı sizleri bekliyor! Hazırsanız başlayalım…

Mediatrend Kasım sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.