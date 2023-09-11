MediaTek, yeni işlemcisi Dimensity 7200 Ultra'yı tanıttı

MediaTek yeni işlemcisi Dimensity 7200 Ultra'yı duyurdu. Üst segment cihazların göz bebeği olacak olan MediaTek Dimensity 7200 Ultra pazarda yerini alıyor. Gelin MediaTek'in yeni işlemcisinin özelliklerine göz atalım.

Dimensity 7200 Ultra ilk olarak Redmi Note 13 Pro Plus'da kullanılacak!

MediaTek bugün Çin'de yeni işlemcisini tanıttı. Dimensity ailesine eklenen Dimensity 7200 Ultra özellikleriyle üst segment cihazlarda yer alacağını ispat ediyor. 4nm mimari ile üretilen Dimensity 7200 Ultra sekiz çekirdekli bir işlemci olarak tasarlanmış. İçerisinde 2,8 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A715'e ve 2.0 GHz hızında çalışan 6 adet Cortex-A510'a yer veren 7200 Ultra, grafik kanadında Mali-G610 GPU'yu kullanıyor.

LPDDR5 ve LPDDR4x RAM bellek desteği sunan Dimensity 7200 Ultra, bu özellikleri nedeniyle 4K 30 FPS video kaydına olanak sunuyor. Tabi bu videonun kaydolması için 200 Megapiksele kadar kameraları da destekliyor. Tüm bunlara ek olarak 144Hz yenileme hızına sahip Full HD+ ekran desteği, 14 bit HDR görüntü desteği ve 5G gibi özelliklere de sahip olan 7200 Ultra, 5. nesil MediaTek APU 650'ye sahip.

120W hızlı şarj ve Dimensity 7200 Ultra: Redmi Note 13 Pro Plus'ın özellikleri netleşiyor!

Yazının başında da belirttiğimiz gibi şimdilik sadece Redmi Note 13 Pro Plus modelinde görünen MediaTek Dimensity 7200 Ultra, önümüzdeki haftalarda farklı üst segment modellerde de görev alacak. Ayrıca 200 Megapiksel ana kameralı Redmi Note 13 Pro Plus'ın diğer özelliklerini merak ediyorsanız üstteki bağlantıdan haberimize ulaşabilirsiniz. Siz MediaTek'in yeni işlemcisini nasıl buldunuz? Sunduğu özellikler yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.