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MediaTek, Orta Segment Mobil Cihazlar İçin Yeni İşlemcisini Duyurdu

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Yarı iletken sektöründeki rekabete ivme katacak bir gelişme yaşandı. MediaTek, orta segment mobil cihazlar için yeni işlemcisini duyurdu. Peki Dimensity 6300 adlı bu yonga seti, neler vadediyor? İşte MediaTek Dimensity 6300 özellikleri...

Yarı iletken sektöründeki rekabete ivme katacak bir gelişme yaşandı. Öyle ki MediaTek, orta segment mobil cihazlar için yeni işlemcisini duyurdu. Peki Dimensity 6300 adlı bu yonga seti, neler vadediyor? İşte MediaTek Dimensity 6300 özellikleri…

MediaTek Dimensity 6300 özellikleri

Marka tarafından Dimensity 6100+'a kıyasla yüzde 10 daha güçlü olduğu iddia edilen MediaTek Dimensity 6300, iki adet 2.4 GHz hızında ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimi ise ARM Mali-G57 MC2.

2133 MHz frekansında ve LPDDR4x türünde belleği destekleyen işlemci, UFS 2.2 depolama türüne imkan tanıyor. Öte yandan yonga seti, 108 Megapiksel sensörü ve ek olarak 16 Megapiksel çözünürlüğünde iki sensörü destekliyor.

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Maksimum 2520 x 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan ekrana güç verebilen işlemci; 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve GPS bağlantıyı destekliyor. Ayrıca 3.6 Gbps hızında indirmeye olanak tanıdığını da belirtelim.

MediaTek Dimensity 6300 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

KategoriÖzelliklerİşlemci (CPU)– 2 x Arm Cortex-A76 (2.4 GHz)– 6 x Arm Cortex-A55 (2.0 GHz)Bellek ve Depolama (RAM/ROM)– LPDDR4x Bellek Türü– Maksimum Bellek Frekansı: 2133 MHz– UFS 2.2 Depolama TürüGrafik İşlemci (GPU)– Arm Mali-G57 MC2Kamera– Maksimum Kamera ISP: Yerel 108 Megapiksel– 16 Megapiksel+ 16 MegapikselEkran– Maksimum Ekran Çözünürlüğü: 2520 x 1080– Maksimum Tazeleme Hızı: 120 Hz yenileme hızıBağlantı– Hücresel Teknolojiler: 2G / 3G / 4G / 5G Multi-Mode, 4G/5G CA– SA ve NSA modları, 3GPP Release 16– GNSS: GPS L1CA+L5, BeiDou B1I+B2a, Glonass L1OF, Galileo E1+E5a, QZSS L1CA+L5, NavIC– Wi-Fi: 5 (a/b/g/n/ac)– Bluetooth: 5.2– Maksimum İndirme Hızı: 3.6 Gbps

Nisan ayının sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen Realme C65 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alacak ilk model olabilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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