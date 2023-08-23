MediaTek, Meta ile birlikte üretken yapay zeka kullanımını hedefliyor

MediaTek, Llama 2 büyük dil modelini (LLM) ürünlerine entegre etmek için Meta ile birlikte çalışıyor. Tayvanlı merkezli şirket, mevcut özellik setini artıran cihaz üzerinde üretken yapay zeka kullanımı sunmayı hedefliyor. Llama 2 modeli, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek olan yeni nesil Dimensity işlemcisinde yer alacak. MediaTek, cihaz üzerinde üretken yapay zeka sunmanın çeşitli avantajları olduğunu belirtiyor.

MediaTek, Llama 2 büyük dil modelini (LLM) ürünlerine entegre etmek için Meta ile birlikte çalışıyor. Tayvanlı merkezli şirket, mevcut özellik setini artıran cihaz üzerinde üretken yapay zeka kullanımı sunmayı hedefliyor.

Llama 2 modeli, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek olan yeni nesil Dimensity işlemcisinde yer alacak

Üretken yapay zeka bugünlerde her yerde ve MediaTek, bir sonraki Dimensity platformuna cihaz üzerinde üretken yapay zekayı getirmek için Meta ile birlikte çalıştığını duyurdu. Muhtemelen Dimensity 9300 olacak olan yeni işlemci, Meta'nın Llama 2 büyük dil modelini entegre ederek, üretken yapay zeka uygulamalarının bulut üzerinden geçmek zorunda kalmadan tamamen cihaz üzerinde çalışmasına olanak tanıyacak.

MediaTek, cihaz üzerinde üretken yapay zeka sunmanın"kesintisiz performans, daha fazla gizlilik, daha iyi güvenlik ve güvenilirlik, daha düşük gecikme süresi, bağlantının çok az olduğu veya hiç olmadığı alanlarda çalışma yeteneği ve daha düşük işletme maliyeti gibi çeşitli avantajları olduğunu belirtiyor.

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MediaTek'in mevcut Dimensity portföyünde halihazırda yapay zeka destekli Gürültü Azaltma ve yapay zeka MEMC gibi üretken yapay zeka özellikleri sunan yazılımlar bulunuyor ve Vivo X90 Pro ve Find X6 gibi Dimensity 9200'den yararlanan cihazlar bu özellikleri öne çıkarıyor.

MediaTek, Llama 2'yi çalıştırmak için optimize edilmiş bir yazılım yığınının yanı sıra Transformer omurga hızlandırmalı yükseltilmiş bir ek güç ünitesi, azaltılmış ayak izi erişimi ve cihaz üzerinde daha iyi üretken yapay zeka kullanım durumlarını kolaylaştırmak için DRAM bant genişliğinin kullanımını sunarak bu temeli geliştirmeyi hedefliyor.

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Şirket, Dimensity 9300'den ismen bahsetmiyor, sadece bu özelliklerin yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek olan yeni nesil amiral gemisi bir işlemcisinde yer alacağını belirtiyor. Dimensity 9300'ün Kasım ayında piyasaya sürüldüğünü göreceğiz ve MediaTek, donanım tarafından desteklenen ilk telefonların yıl sonundan önce satışa sunulacağını belirtiyor.

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