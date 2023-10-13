MediaTek'in yeni yonga seti Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3'ten daha hızlı olacak iddiası

Qualcomm ile rekabet eden MediaTek'in merakla beklenen yonga seti Dimensity 9300 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yapılan iddialara göre, Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3'ten yüzde 10 daha hızlı olacak. MediaTek'in hızlı yükselişi devam ediyor.

Qualcomm ile girmiş olduğu yarışta son zamanlarda daha da öne geçmeyi başaran MediaTek'in merakla beklenen yonga seti olan Dimensity 9300 hızı hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan bilgiler sonucunda yeni yonga setinin Snapdragon 8 Gen 3'ten daha hızlı olacağı iddia ediliyor.

Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3'ten yüzde 10 daha hızlı olacak!

MediaTek, Qualcomm ile neredeyse başa baş gidiyor. Son zamanlarda bir ivme yakalayan şirket, yakın zamanda Dimensity 9300 yonga setini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu hazırlıkla birlikte yonga seti hakkında birçok bilgi geliyor.

Ortaya çıkan son rapor ise oldukça ilginç bir durumu gözler önüne seriyor. Daha önceki raporda dört Cortex-X4 çekirdeği ve düşük güçlü A520 çekirdeği bulunmayan dört Cortex-A720 ünitesi olacağı söylendi. Bugün raporlar ise daha farklı.

Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17 rakibi: Dimensity 9300 için can sıkan iddia!

Sızıntıyı yapan kişi, Dimensity, 9300'ün Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ten yüzde 10 daha hızlı olacağını iddia etti. Bununla birlikte CPU saat hızları hakkında bilgiler verdi. MediaTek'in 1+3+4 mimarisini tercih etmesi beklentiler arasında. 1×3,25 GHz Cortex-X4, 3×2,85 GHz Cortex-X4, 4×2,0 GHz Cortex-A720.

Öte yandan Immortalis-G720 GPU'nun olması da bekleniyor. Bu kurulum 1+5+2 kurulumunun tam tersi şekilde yer alıyor. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 3'ün kombinasyonu normalde alışılmışın dışında. Ancak MediaTek, düşük güçlü çekirdekleri çıkararak daha önce görülmemiş bir şeyler deniyor.

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