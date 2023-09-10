MediaTek Dimensity 9300 İşlemcisinin Isınma Sorunu

MediaTek, Dimensity 9200 işlemcisi ile geçen sene amiral gemisi pazarında fark yarattı. Snapdragon 8 Gen 2 ile yarışan işlemci şimdi yerini 9300'e bırakmaya hazırlanıyor. Ancak ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Dimensity 9300 işlemcisi bazı özellikleri nedeniyle MediaTek'in başını ciddi şekilde ağrıtmaya başladı. Buna göre Dimensity 9300 işlemcisinin önemli ısınma sorunu ile karşımıza çıkma ihtimali var.

MediaTek Dimensity 9300 ısınma sorunu işlemcinin performansını etkileyebilir

Bildiğiniz gibi MediaTek Dimensity 9300 işlemcisi, şimdiye kadar pek denenmemiş 4+4 şeklinde farklı bir çekirdek dizilimine sahip. Buna göre işlemci 4 adet yüksek performanslı X4 süper büyük çekirdeğe sahip. Bu çekirdekler 3 GHz işlem gücüyle karşımıza çıkacak.

İşlemcide yer alan diğer dört çekirdek ise yüksek performanslı A720 ile gelecek. Bu çekirdeklerin işlem gücü ise 2 GHz şeklinde. Ancak burada MediaTek'in resmi frekans verileri için Snapdragon 8 Gen 3 verilerini beklediğini söylemek gerekiyor.

Ancak, bu yüksek performanslı çekirdek yapısı 9300 için pek de hayırlı olmadı. Buna göre ortaya çıkan bilgilere göre işlemci aşırı derecede ısınma sorununa sahip.

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Doğrusu, Dimensity 9300 özellikleri arasında bu ilginç çekirdek yapısı ortaya çıktığında bu endişeler ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Snapdragon, Apple ve Samsung gibi mobil işlemci tasarlayıcıları, bu sorunlardan dolayı iki adet düşük performans çekirdeğine yer veriyor.

Genelde bu çekirdekler daha düşük frekansta ve akıllı telefonlarda basit işlemlerinde devreye giriyor. İşlemci böylece daha az ısınıyor ve de çok daha az enerji tüketiyor.

Ortaya çıkan sızıntıya bakılırsa 9300 için tek sorun yüksek ısı değil. İşlemcinin özellikle yüksek frekansta uğuldama gibi sorunlar yarattığı da söyleniyor.

MediaTek, 9300 işlemcisini 2023 yılının sonuna doğru tanıtacak. Ancak Dimensity 9300 ısınma sorunu sonrası takvimin ertelenme ihtimali var.

Seçeneklerden birisi MediaTek'in işlemci çekirdek yapısını değiştirmesi. Ancak işlemciler muhtemelen üretildi ve yeniden üretim sürecine girmek pek mümkün değil gibi görünüyor.

Tahminler ise işlemcide bazı çekirdeklerin frekans hızlarının düşürüleceği yönünde. Dimensity 9300 ısınma sorunu bu ayarlamadan sonra düşer mi bilinmiyor. Ancak işlemci performasının nasıl etkileneceği merak konusu.