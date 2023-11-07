MediaTek Dimensity 9300 Antutu ve Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

MediaTek Dimensity 9300 işlemcisi, Antutu ve Geekbench puanlarıyla rakiplerini geride bıraktı. Antutu puanı 2,2 milyonu geçerek rekor kırdı. İşlemcinin özellikleri ve performansı da açıklandı.

MediaTek Dimensity 9300 amiral gemisi işlemcisini dün tanıttı. Oldukça etkileyici ve ezber bozan özelliklere sahip işlemci Antutu puanıyla da fark yaratıyor. Buna göre MediaTek Dimensity 9300 Antutu puanı 2,2 milyon barajını da geçmeyi başardı.

MediaTek Dimensity 9300 Antutu puanı ve Geekbench puanı ortaya çıktı

Daha dumanı üzerinde olan Dimensity 9300, Antutu ve Geekbench 6 puanı ile rakiplerine gözdağı verdi. Özellikle 9300, Antutu'da hem Snapdragon 8 Gen 3 hem de A17 Pro işlemcisini geride bırakmayı başardı. Dimensity 9300 Geekbench puanı ise çok çekirdekli de iki rakibini birden geride bıraktı. Ancak tek çekirdekli performansta Apple hala ilk sırada kalmayı başarıyor.

Şu an için Dimensity 9300 henüz bir cihazda karşımıza çıkmadı. Buna rağmen Dimensity 9300 Antutu puanı 2,207 milyon seviyesinde. Bu şu ana kadar alınmış en yüksek Antutu puanı. Daha önce Snapdragon 8 Gen 3, 2 milyon barajını aşmayı başarmıştı.

Burada özellikle oyun odaklı akıllı telefonlarla 8 Gen 3 işlemcisinin bu puanı geçmesi olası. MediaTek ise Dimensity 9300 işlemcisini ise hangi telefonların kullanacağı Antutu performansı açısından önemli.

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Dimensity 9300 sadece Antutu puanı ile değil, Geekbench 6 puanı ile de rakiplerini geride bıraktı. Çok çekirdekli performansta Dimensity 9300 Geekbench 6 puanı 8000 olarak karşımıza çıktı. Şu an için Snapdragon 8 Gen 3 ve A17 Pro 7 bin puan bandında. Tek çekirdekli performans tarafında ise 2265 puan alan 9300, 2213 alan 8 Gen 3 işlemcisinin biraz önünde. Tabii ki A17 Pro işlemcisi 2900 puanla tek çekirdek kategorisinin lideri.

Dimensity 9300 ve teknik özellikleri

Dimensity 9300 işlemcisi BaseMark ışın izleme testinde 4880 puan, 3DMark Wild Life EXTREME testinde 5638 puan, GFX 1080P Manhattan 3.1 ekran dışı testinde 347 fps ve GFX 1440P Aztec vulkan ekran dışı testinde 103 fps elde etti. Ancak bu puanların hangi telefonla alındığı henüz bilinmiyor.

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