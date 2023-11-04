MediaTek, Dimensity 8300 ve Dimensity 9300 modellerini yakında tanıtacak. İşte MediaTek Dimensity 8300'nin özellikleri ve tanıtım tarihi.

Dimensity serisi ile birlikte mobil işlemci pazar payını büyük oranda artıran MediaTek, rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Açıklanan bilgiye göre MediaTek, Dimensity 9300 ve Dimensity 8300 modellerini yakında tanıtacak. İşte MediaTek Dimensity 8300 tanıtım tarihi..

MediaTek Dimensity 8300 tanıtım tarihi ve özellikleri

Ünlü analist Revengus, X (Twitter) hesabında Dimensity 8300 özellikleriyle ilgili ilk sızıntıları paylaştı. Sızdırılan bilgilere göre MediaTek, yeni işlemcisinde 1+3+4 mimarisini kullanacak.

MediaTek Dimensity 8300 modelinde 1 adet yüksek performans çekirdeği olarak adlandırılan ARM Cortex X3 (2.8GHz), 3 adet performans çekirdeği ARM Cortex A714 (2.4GHz) ve 4 adet verimlilik çekirdeği ARM Cortex A510 (1.6GHz) kullanılacak. İşlemcinin grafik arabirimi tarafında ise 850MHz saat hızına sahip ARM Mali G52 MC6 yer alacağını belirtelim.

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Aralık 2022'de Çinli akıllı telefon üreticisi iQOO, Dimensity 8200 işlemciye sahip Neo 7 SE modelini duyurdu. Analistler, markanın Neo 7 SE modelinin devamı niteliğindeki yeni nesil modelde MediaTek Dimensity 8300 kullanacağını tahmin ediyor.

MediaTek Dimensity 9300 ve 8300 modelleri, 6 Kasım'da Çin'de gerçekleştirilecek etkinlikte duyurulacak. Amiral gemisi Dimensity 9300 modelinin Snapdragon 8 Gen 3 ile benzer performansa sahip olacağı düşünülüyor.

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