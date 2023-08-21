MediaMarkt Yenilenmiş Telefon ve Akıllı Telefon Kiralama Hizmeti Sunuyor

MediaMarkt, yenilenmiş telefon ve akıllı telefon kiralama hizmeti ile teknolojiyi erişilebilir kılıyor. Tüketiciler, en son teknolojiye sahip sıfır akıllı telefonları kiralayabilecek ya da yenilenmiş telefonları tercih ederek tasarruf yapabilecek.

Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Ne yazık ki günümüzde sadece iPhone değil, ucuz Android modellerin bile etiketleri katlanarak artıyor. Bunun en büyük nedeni ise yükselen dolar kuru ve ülkemizdeki vergi oranları. Durum böyle olunca pek çok kişi yeni bir telefon alabilmek için umudunu olası vergi indirimi müjdesine bağlamış durumda. Ancak MediaMarkt, yenilenmiş telefon ve akıllı telefon kiralama hizmeti ile soruna alternatif bir çözüm sunuyor. İşte ayrıntılar…

MediaMarkt yenilenmiş telefon ve akıllı telefon kiralama ile teknolojiyi erişilebilir kılıyor!

Sürdürülebilirlik ve temiz enerji gibi alanlarda Türkiye'nin en önemli sitelerinden biri olan Future Flow Life'ın haberine göre MediaMarkt, son teknolojiye erişim sağlamak isteyenler için yenilenmiş telefon ve akıllı telefon kiralama hizmetini kullanıma sundu.

Bu servisler sayesinde tüketiciler, en son teknolojiye sahip sıfır akıllı telefonları kiralayabilecek ya da yenilenmiş telefonları tercih ederek taksit imkanlarından faydalanarak tasarruf yapabilecek. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayarak yenilenmiş telefon ve buraya tıklayarak akıllı telefon kiralama seçeneklerine göz atabilirsiniz.

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Yenilenmiş telefon hizmeti, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi"ne sahip ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret İşlemi Bakanlığı tarafından "Yenileme Merkezi" olarak yetkilendirilen firmalar tarafından sunularak, hem kalite hem de güvenceyi bir araya getiriyor.

Bu ürünler, tüm kontrollerin titizlikle yapıldığı, gerekli bakım, onarım ve test süreçlerinden geçirilen, tüm fonksiyonları %100 çalışan ve G1 ile G2 kozmetik durumlarına göre ayrılan sertifikalandırılmış cihazlardan oluşuyor. İç aksam, tuşlar ve fonksiyonlar, aynı kondisyonda olup %100 işlevselliği garanti altına alıyor. Yenilenmiş ürünler, Yenileme Merkezleri tarafından sunulan 12 aylık garanti ile destekleniyor.

MediaMarkt Türkiye CEO'su Faruk Kocabaş, yenilenmiş telefon hizmeti ile ilgili şunları söylüyor: "Yenilenmiş cihazlara olan talep her geçen gün artıyor. Biz de MediaMarkt olarak yenilenmiş cihazları, 35 mağazamızda bulunan deneyim alanlarında ve mediamarkt.com.tr'de tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bu yılın sonunda deneyim odaklı yaklaşımımız ile yenilenmiş cihaz sunduğumuz mağaza sayısını 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yılda ise tüm mağazalarımızda yenilenmiş cihazları tüketicilerimize sunmayı amaçlıyoruz."

Kiralanan akıllı telefonlar ise, sıfır ve üretici garantili olarak sunuluyor. İlk kez kiralandığında ürün kutusu açılıyor ve tüm kontroller yapılıyor. Kiralama süresi boyunca, kullanıcıların olası arıza veya hasar durumlarında Smart Kirala Asistan Hizmeti'nden destek almaları mümkün. Garanti içi veya dışı arızalarda, tüm servis süreçleri Smart Kirala tarafından takip edilerek müşteriye hızlı ve güvenilir bir hizmet sunuluyor. Kiralama süreci, 24 aya kadar uzayan taksit seçenekleri ile kolaylaştırılıyor.

Tüketiciler, kredi kartlarıyla veya anlaşmalı bankaların finansman imkanlarıyla akıllı telefonları 24 aylık taksitlerle kiralamak üzere tercihte bulunabiliyor. Kiralama süresi sona erince kişiye özel indirimli fiyatlar ve taksit seçenekleriyle yenilenmiş cihazlardan biri satın alınabiliyor. Ayrıca kiralanan akıllı telefonun sorunsuz teslim edilmesi durumunda nakit bonus seçeneği sunuluyor.

Kiralama süresi boyunca, cihazın satış fiyatının %70'ine kadar olan hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar, hizmet paketi kapsamında yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden cihazlarını güvende tutma imkanına sahip oluyorlar. Cihaz onarım sürecinde kullanıcının işlerine devam edebilmesi için eşdeğer bir ikame cihaz temin ediliyor.

Kiralanan akıllı telefonlara ekran koruma uygulaması yapılıyor ve koruyucu kılıf veriliyor. Ayrıca, cihazın yıpranmış veya kullanıma uygun olmayan ekran korumaları, MediaMarkt mağazalarında ücretsiz olarak değiştiriliyor. Sürdürülebilir bir geleceğe odaklanan MediaMarkt, çevre duyarlılığına yönelik stratejiler geliştirerek topluma fayda sağlama hedefini koruyor.