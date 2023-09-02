Geleneksel okula dönüş kampanyalarını haftalar önce başlatıp öğrencilerin ihtiyaçlarına göre çeşitlendiren MediaMarkt, bugün de fırsatlarına dizüstü bilgisayarları, kablosuz mouseları, tabletleri, oyuncu kulaklıklarını ve çeşitli ürünleri ekliyor.

Geleneksel okula dönüş kampanyalarını haftalar önce başlatıp öğrencilerin ihtiyaçlarına göre çeşitlendiren MediaMarkt, bugün de fırsatlarına dizüstü bilgisayarları, kablosuz mouseları, tabletleri, oyuncu kulaklıklarını ve çeşitli ürünleri ekliyor.

MediaMarkt'ta 'Okula Dönüş' kampanyası yeni ürünlere kavuştu!

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, farklı seviyelerden milyonlarca öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar düzenlemeyi sürdürürken, haftalar önce başlattığı okula dönüş kampanyasına bugün itibarıyla yeni ürünleri dahil ediyor.

Bu ürünler arasında bilgisayar deneyimini kolaylaştıracak kablosuz mouse ve oyuncu kulaklıkları, farklı yaşlardan öğrencilerin ve ebeveynlerinin tercihi olacak akıllı tabletler ve dizüstü bilgisayarlar, evlerin olmazsa olmazı çay makineleri ve daha fazlası bulunuyor.

MediaMarkt'ta 'Okula Dönüş' kampanyası başladı!

5 Eylül'e kadar sürecek kampanya kapsamında;

Lenovo M10 10.1¨/ 4 GB Ram/64 GB/ Tablet 4.799 TL'den

Hp 150 Kablosuz Mouse 249 TL'den,

Casper C500.1155-8V00T-G-F/Core i5-1155G7 İşlemci/8GB RAM/500GB SSD/15.6 Dizüstü Bilgisayar 10.999 TL'den

Logitech G G432 DTS 7.1 Surround Oyuncu Kulaklığı 1.669 TL'den

HP 330 Kablosuz Klavye & Mouse Seti 699 TL'den satışa sunulacak.