MediaMarkt Startup Challenge Başvuruları Başladı

MediaMarkt'ın Türkiye'de başlattığı ve uluslararası bir boyut kazanan girişimcilik projesi "MediaMarkt Startup Challenge"a başvurular başladı. Geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen projeye başvurular 7 Ekim tarihine kadar devam edecek. Kazananlar ise 5 Aralık tarihinde açıklanacak.

MediaMarkt'ın Türkiye'de başlattığı ve uluslararası bir boyut kazanan girişimcilik projesi "MediaMarkt Startup Challenge"a başvurular başladı. Geleceğin teknolojilerini kurgulayan şirketlerle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen projeye başvurular 7 Ekim tarihine kadar devam edecek. Kazananlar ise 5 Aralık tarihinde açıklanacak.

MediaMarkt Türkiye'nin girişimcilere destek sunmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği "MediaMarkt Startup Challenge" yarışmasının başvuru süreci başladı. Bugüne kadar Türkiye başta olmak üzere İngiltere'den Mısır'a, İsrail'den Pakistan'a ve Hollanda'dan ABD'ye dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan yarışmaya girişimciler, 7 Ekim tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Özellikle "Perakende Satış Teknolojileri", "Satış Sonrası Teknolojiler" "Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri" alanlarında, inovatif değişiklerle fark yaratan ve perakende dünyasını dönüştüren uygulamaların değerlendirileceği yarışmaya girişimciler, mediamarktstartupchallenge adresi üzerinden başvurabilecek.

ELEME SONRASI UZMAN JÜRİYE SUNUM YAPILACAK

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kritere uygun projeler, 5 Aralık günü düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde sunumunu yapacak. Projeler ise MediaMarkt Türkiye CEO'su Faruk Kocabaş'ın, Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu'nun, BNP Paribas Cardif Türkiye CEO'su Cemal Kaşmir'in, Google Türkiye Çok Kanallı Alışveriş Sektör Lideri Gökçe Üzümcü'nün ve Hackquarters CEO & Founder'ı Kaan Akın'ın yer aldığı uzman jüri kadrosu tarafından değerlendirilecek.

İLK ÜÇE GİRENLERİ ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER BEKLİYOR

Etkinlik kapsamında birinci olan proje, MediaMarktSaturn Holding içerisinde değerlendirilme ve MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot uygulama fırsatı yakalayacak. Ayrıca Ödül Sponsoru olan Google'dan Bulut Kredisi ve Google Geliştirici Uzmanlarından Mentorluk Desteği alacak, yarışmanın Kurumsal Partneri olan Index Grup'tan da dizüstü bilgisayar hediye edilecek.

Yarışmanın ikinci ve üçüncülerine ise MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot uygulama fırsatıyla yine Google'dan Bulut Kredisi, Google Geliştirici Uzmanlarından Mentorluk Desteği ve Index Grup'tan dizüstü bilgisayar desteği sunulacak.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek etkinliğin geçmiş dönem kazanan projeleri MediaMarkt'la iş birliklerine başladı.