MediaMarkt, Türkiye'deki yatırımlarına devam ederek MarkAntalya'da 93. mağazasını açtı. Mağazada 15'i kadın, 17'si erkek çalışan olmak üzere toplam 32 kişi istihdam edilecek. Açılışa özel kampanyalarla dolu olan mağaza, teknoloji severlerin yoğun ilgisini çekti.

MediaMarkt, MarkAntalya'da 1.052 metrekarelik mağaza açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor.

230 bin metrekareden fazla mağaza alanına sahip MediaMarkt, ülkedeki büyüme hedefleri doğrultusunda yeni mağaza açılışlarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Türkiye'deki 93'üncü mağazasını MarkAntalya'da açan MediaMarkt, açtığı mağazada 15'i kadın, 17'si erkek çalışan olmak üzere toplam 32 kişiyi istihdam edecek.

MediaMarkt, on binlerce ürünün yer aldığı MarkAntalya'daki mağazasında, çeşitli ürün kategorilerinde açılışa özel kampanya da gerçekleştirdi. Mağazayı ziyaret eden teknoloji severler, fırsatlarla dolu açılışa yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, Tüketicilerin MediaMarkt mağazalarına duydukları ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek, Açtığımız her yeni mağaza ile tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam yaratıyoruz.

Elektronik perakendenin deneyim şampiyonu olma yolunda amacımız alışveriş deneyimi, kullanım deneyimi, çalışan deneyimi, sosyal ve çevresel etki deneyimi alanlarının tamamında ilk tercih edilen deneyim elektroniği perakendecisi olmak. MarkAntalya'daki yeni mağazamızda da teknoloji severlerle buluştuğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de yeni mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.