MediaMarkt, kadın istihdamını artırmak için 'W-in' işe alım programını başlattı

MediaMarkt, toplumsal sorumluluk projeleri kapsamında kadınların teknoloji alanında daha fazla temsil edilmesini sağlamak amacıyla 'W-in' işe alım programını duyurdu. Program kapsamında kasiyer, satış danışmanı, takım lideri ve müşteri hizmetleri danışmanı pozisyonları için kadın çalışma arkadaşları aranacak.

MediaMarkt, teknoloji perakendeciliğinde kadın istihdamını artırmak amacıyla özel işe alım programı 'W-in'i duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, toplumsal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam ediyor. Kadınların teknoloji alanında daha fazla temsil edilmesini sağlamak amacıyla 'W-in' işe alım programını başlatan MediaMarkt, tüm Türkiye'de yer alan mağazalarında görevlendirilmek üzere kadın çalışma arkadaşları aradığını duyurdu.

MediaMarkt'ın kadın takım arkadaşlarını aradığı 'W-in' işe alım programında başvurular, kasiyer, satış danışmanı, takım lideri ve müşteri hizmetleri danışmanı pozisyonlarında değerlendirilecek.

W-in işe alım programına, MediaMarkt'ın kurumsal LinkedIn sayfasındaki ilan üzerinden 5 Eylül tarihine kadar başvuru yapılabilecek. - İSTANBUL