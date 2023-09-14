MediaMarkt, İstanbul Coffee Festivali'nde Kahve Tutkunlarına Unutulmaz Deneyimler Sunuyor

MediaMarkt, sponsorları arasında yer aldığı İstanbul Coffee Festivali'nde kahve tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmak için bir dizi etkinlik ve workshop'larla dolu bir programa ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Ankara ve İzmir Coffee Festivali'nde de ana sponsor olarak yer alacak.

MediaMarkt'ın sponsorları arasında yer aldığı, Türkiye'nin en büyük kahve etkinliklerinden İstanbul Coffee Festivali, 14-17 Eylül'de Tersane İstanbul'da gerçekleşiyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, festival, kahve tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt, sponsorları arasında yer aldığı İstanbul Coffee Festivali'nde ziyaretçilere unutulmaz bir kahve deneyimi sunmak için bir dizi etkinlik ve workshop'larla dolu bir programa ev sahipliği yapacak.

2016, 2017 ve 2019 yıllarında Türkiye Barista Şampiyonu unvanını kazanan Nisan Ağca, MediaMarkt standında kahve tutkunlarına özel workshop'lar düzenleyecek. Ayrıca, festival boyunca Mert Vidinli, oyuncu Hande Kazanova, ünlü şef Danilo Zanna ve kahve gurmesi Sam Çeviköz gibi isimler MediaMarkt standında söyleşiler gerçekleştirecek.

MediaMarkt, 22-24 Eylül'de gerçekleşecek Ankara Coffee Festivali ve 20-22 Ekim'de düzenlenecek İzmir Coffee Festivali'nde de ana sponsor olarak yer alacak. Bu etkinlikler, kahveseverlere unutulmaz deneyimler sunmaya devam edecek.

Festivale katılamayacak kahve tutkunlarını mağazalarındaki Barista köşelerine davet eden MediaMarkt, kahve festivalini her gün evinde yaşamak isteyen tüketiciler için de internet sitesinde yer alan Barista Club adresinde cazip fiyat ve teklifleri kahveseverlerle buluşturuyor.