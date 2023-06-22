MediaMarkt, Türkiye'deki yatırımlarına devam ederek Isparta'da Meydan AVM içerisinde 1560 metrekarelik yeni mağazasını açtı. Mağazada on binlerce ürün yer alırken, açılışa özel kampanyalar da düzenlendi.

MediaMarkt, Isparta'da 1560 metrekarelik mağaza açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, ülkedeki yatırımlarına devam ediyor.

Bugün 230 bin metrekareden fazla mağaza alanına sahip olan MediaMarkt, ülkedeki büyüme hedefleri doğrultusunda yeni mağaza açılışlarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Türkiye'deki 94'üncü mağazasını Isparta'da Meydan AVM içerisinde açan MediaMarkt, açtığı mağazada 12'si kadın, 12'si erkek çalışan olmak üzere toplam 24 kişiyi istihdam edecek.

MediaMarkt, on binlerce ürünün yer aldığı Isparta'daki mağazasında, çeşitli ürün kategorilerinde açılışa özel kampanya da düzenliyor.

22-23 Haziran tarihlerinde geçerli olacak açılış fırsatları kapsamında, çok sayıda ürün "avantajlı" fiyatlarla satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin MediaMarkt mağazalarına duydukları ilgiden çok mutluyuz. Açtığımız her yeni mağaza ile tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam yaratıyoruz. Elektronik perakendenin deneyim şampiyonu olma yolunda amacımız Alışveriş Deneyimi, Kullanım Deneyimi, Çalışan Deneyimi ve Sosyal & Çevresel Etki Deneyimi alanlarının tamamında ilk tercih edilen deneyim elektroniği perakendecisi olmak. Isparta'daki yeni mağazamızda da teknolojiseverlerle buluştuğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de yeni mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz."