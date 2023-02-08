MEB açıkladı: Deprem bölgesindeki öğrenciler istedikleri illere nakledilecek!

6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde -10'dan fazla ilde- büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Eğitim öğretime 13 Şubat'a kadar ara veren MEB ise öğrenciler için yeni kararı açıkladı.

Deprem bölgesindeki öğrenciler istedikleri illere nakledilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle Bakanlığa bağlı tüm okullar ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından afet bölgelerindeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kararlar aldı.

Buna göre, yaşanan depremin ardından bölgede yaşayan öğrencilerin (velilerinin) istemeleri halinde kendi seçecekleri illerde yer alan okullara nakil işlemleri yapılabilecek. Yani yerleşim adreslerine bakılmaksızın Türkiye genelinde istedikleri illerde eğitimlerine devam edebilecekler.

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Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri halinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında il/ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, istemeleri halinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu" başlıklı 23. maddesinin 6. fıkrası hükümlerine göre, Türkiye genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacak.

Yine afet bölgesindeki illerde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin"Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58. maddesine göre, ikinci dönemin ilk iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları eğitim ve öğretim başladıktan sonra valiliklerce aynı usul ve esaslara göre planlanarak yapılacak.

Alınan kararlar çerçevesinde ayrıca, söz konusu illerde 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarının sınavları, 13 Şubat 2023 tarihine kadar ertelendi.

Diğer yandan, 7-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu (MTSK) e-Sınav oturumları, Türkiye genelinde ileri bir tarihe, bilim ve sanat merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde 13 Şubat 2023 tarihine, afet bölgesindeki illerde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri bir tarihe ertelendi.

Bu süreçte, tüm illerdeki rehberlik ve araştırma merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecek. Türkiye genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının özellikle deprem bölgesinde yer alan ve valiliklerce kullanılması uygun görülen okul ve eklentilerinin vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için açık tutulması yönünde gerekli önlemler sürdürülecek."

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