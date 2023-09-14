MEB, açık liseye geçiş ve nakil şartlarını belirledi! Kimler gidebilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık liseye geçiş ve nakil için yeni düzenleme gerçekleştirdi. İşte şartlar...
Milli Eğitim Bakanlığı, Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler için açık liseye geçiş şartları değişti. Yeni gelen şartlarla birlikte görünen o ki açık lise kurumuna geçiş yapmak zorlaştı. İşte geçebilmek için gereken şartlar;
MEB, açık liseye geçiş ve nakil için şartlar
Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, alınan kararı "okulları ve öğretmenleri güçlendirmek için" diyerek açıkladı. Öyle ki Mete'ye göre sınıf geçme, devamsızlık, nakil ve geçişler okullar için oldukça sorunlu konular.
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MEB'den yapılan açıklamaya göre o şartlar;
Evde ve hastanede eğitim gören öğrenciler
Engelli ve özel eğitim öğrencileri
Tutuklu ve hüküm giymiş öğrenciler
Milli sporcu kategorisinde bulunanlar
Şehit ve gazi çocukları
Yurt dışı kaynaklı mazeretleri bulunan öğrenciler
Uzun bir süreli hafızlık eğitimi alanlar
Deprem bölgesindeki geçici barınma merkezlerinde ikamet edenler
Deprem bölgelerindeki eğitimlerini taşıma yolu ile alanlar
Özel durumları olan öğrenciler (ilgili kanunlar kapsamında olmalı)
Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler
İkamet değişikliği nedeniyle devam edeceği aynı türden okulu bulunmayanlar