Üye Girişi
Haberler

McDonald's, Yapay Zeka ile Mağaza Yönetimine Geçiyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

McDonald's, yapay zeka teknolojisini kullanarak mağazalarının yönetimini devretmeye hazırlanıyor. Şirket, 2027 yılına kadar 10 bin yeni mağaza açmayı hedefliyor ve bu mağazaların yönetimini yapay zeka ile gerçekleştirecek. Google ile yapılan anlaşma ile otomatik restoranlar kurulacak ve müşteri deneyimi artırılacak.

Gönüllere taht kuran fast-food zinciri McDonald's, aldığı ilginç bir kararla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, mağazalarının yönetimini tamamıyla yapay zeka teknolojisine devrederek iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor. Peki, bu kararın arkasında nasıl bir plan yatıyor? İşte detaylar

McDonald's, iddialı yapay zeka kararıyla ne yapmayı hedefliyor?

McDonald's, şirketin en hızlı büyüdüğü dönem olarak nitelendirdiği 2027 yılına dek önemli gelişmeler kaydetmeyi hedefliyor. Bu süreç içerisinde toplamda 10 bin adet yeni mağaza açmayı hedefleyen şirket, açtığı bu mağazaların yönetimini yapay zeka teknolojisine emanet etmeyi planlıyor.

Teknoloji devi Google ile imzalanan bir anlaşma kapsamında McDonald's, restoranlarındaki otomasyon dönemine hızlı bir şekilde giriş yapacak. Sipariş ve servis süreçlerindeki müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyacak olan bu karar, tam otomatik restoranlar üzerinden uygulamaya geçirilecek.

Elon Musk, yana yana para arıyor! ChatGPT ile rekabetinde son durum ne?

Son dönemlerde birçok şirket, son zamanların en popüler teknolojisi olan yapay zeka için çeşitli yatırımlarda bulunuyor. Genellikle teknoloji sektöründe görülen bu yatırımlar, şaşırtıcı bir şekilde yemek zincirlerine de sıçramış gibi görünüyor. Bu atılımın öncüsü olan McDonald's, arz ettiği önem itibarıyla rakiplerine büyük bir fark atacak gibi görünüyor.

Şirketin yeni mağazalar açmak ve otomasyon sistemlerine geçiş sağlamak adımlarının atılacağı bu önemli dönem boyunca yüzde iki oranında bir büyüme oranına ulaşılması bekleniyor. Ziyadesiyle yüksek olan bu hedefin neticelendirilmesi ise yoğun bir çalışma sürecini zorunlu kılıyor. Gelişmeleri, zaman içerisinde daha net bir şekilde göreceğiz.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve öngörülerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Google Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi! YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title