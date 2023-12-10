McDonald's, Yapay Zeka ile Mağaza Yönetimine Geçiyor

McDonald's, yapay zeka teknolojisini kullanarak mağazalarının yönetimini devretmeye hazırlanıyor. Şirket, 2027 yılına kadar 10 bin yeni mağaza açmayı hedefliyor ve bu mağazaların yönetimini yapay zeka ile gerçekleştirecek. Google ile yapılan anlaşma ile otomatik restoranlar kurulacak ve müşteri deneyimi artırılacak.

Gönüllere taht kuran fast-food zinciri McDonald's, aldığı ilginç bir kararla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, mağazalarının yönetimini tamamıyla yapay zeka teknolojisine devrederek iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor. Peki, bu kararın arkasında nasıl bir plan yatıyor? İşte detaylar

McDonald's, iddialı yapay zeka kararıyla ne yapmayı hedefliyor?

McDonald's, şirketin en hızlı büyüdüğü dönem olarak nitelendirdiği 2027 yılına dek önemli gelişmeler kaydetmeyi hedefliyor. Bu süreç içerisinde toplamda 10 bin adet yeni mağaza açmayı hedefleyen şirket, açtığı bu mağazaların yönetimini yapay zeka teknolojisine emanet etmeyi planlıyor.

Teknoloji devi Google ile imzalanan bir anlaşma kapsamında McDonald's, restoranlarındaki otomasyon dönemine hızlı bir şekilde giriş yapacak. Sipariş ve servis süreçlerindeki müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyacak olan bu karar, tam otomatik restoranlar üzerinden uygulamaya geçirilecek.

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Son dönemlerde birçok şirket, son zamanların en popüler teknolojisi olan yapay zeka için çeşitli yatırımlarda bulunuyor. Genellikle teknoloji sektöründe görülen bu yatırımlar, şaşırtıcı bir şekilde yemek zincirlerine de sıçramış gibi görünüyor. Bu atılımın öncüsü olan McDonald's, arz ettiği önem itibarıyla rakiplerine büyük bir fark atacak gibi görünüyor.

Şirketin yeni mağazalar açmak ve otomasyon sistemlerine geçiş sağlamak adımlarının atılacağı bu önemli dönem boyunca yüzde iki oranında bir büyüme oranına ulaşılması bekleniyor. Ziyadesiyle yüksek olan bu hedefin neticelendirilmesi ise yoğun bir çalışma sürecini zorunlu kılıyor. Gelişmeleri, zaman içerisinde daha net bir şekilde göreceğiz.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve öngörülerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.