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Mcdodo, Türkiye'den Avrupa'yı yönetecek!

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Mcdodo'nun Türkiye CEO'su Mehmet Uçurum, şirketin küresel marka olma hedefini ve Avrupa'ya açılma stratejilerini paylaştı.

CES 2024 etkinliği Las Vegas'ta devam ederken, birçok markanın yeni ürün ve teknolojilerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bu markalardan biri de Mcdodo. Şirketin en son nesil şarj cihazları ve mobil aksesuarları hakkında bilgi vermiştik. İşte Mcdodo'nun yeni planları!

Türkiye'den Avrupa'yı yönetecekler! Mcdodo'nun yeni planları!

Mcdodo'nun Türkiye CEO'su Mehmet Uçurum, şirketin küresel marka olma hedefini ve bu hedefe ulaşmak için benimsedikleri stratejileri detaylı bir şekilde paylaştı. Uçurum'a göre, Mcdodo'nun başarısının temelinde Türkiye'de bir Yönetim Ofisi açma kararı bulunuyor. Bu ofis, Çin'den sonra şirketin en büyük ofisi olacak ve bu stratejiyle küresel bir varlık kazanma adımları atılacak.

Uçurum'un açıklamalarına göre, Türkiye'deki Yönetim Ofisi'nin kurulması sadece Türkiye pazarına odaklanmakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa'ya yapılan ihracatın merkezi olacak. Bu sayede, Mcdodo'nun Avrupa'da daha etkin bir şekilde varlık göstermesi ve müşterilere daha hızlı ve etkili bir şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, Uçurum'un belirttiğine göre, Türkiye'deki Yönetim Ofisi, Orta Doğu ülkelerindeki pazarlama faaliyetlerini de koordine edecek. Bu strateji, bölgedeki potansiyel müşterilere daha yakından ulaşmayı ve Mcdodo markasını daha geniş bir coğrafyada tanıtmayı amaçlıyor.

Mehmet Uçurum ayrıca, Türkiye'nin coğrafi konumu ve stratejik önemi üzerinden yürütülen bu planların, Mcdodo'nun küresel arenada daha fazla tanınmasına ve başarı elde etmesine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Bu stratejilerin yanı sıra, ürün kalitesine ve müşteri memnuniyetine verilen önemle birleşen global bir vizyonun, Mcdodo'nun başarısının temelini oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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