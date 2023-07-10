Mastercard Start Path Programı 5 Yeni Fintek Girişimini Kabul Etti

Mastercard, açık bankacılığı hızlandırmak ve finansal katılımı artırmak adına yürüttüğü küresel girişim katılım programı Mastercard Start Path'e 5 yeni finansal teknoloji (fintek) girişimi kabul etti. Programa katılacak startup'lar, Mastercard'ın sektör uzmanlığı ve pazar içgörüleriyle desteklenecek ve açık bankacılık çözümleri sunma ve çözümlerini ölçeklendirme konusunda etkileşim kurabilecekler.

Mastercard, açık bankacılığı hızlandırmak ve finansal katılımı artırmak adına yürüttüğü küresel girişim katılım programı Mastercard Start Path'e 5 yeni finansal teknoloji (fintek) girişimi kabul etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4 ay sürecek programa katılacak startup'lar, Mastercard'ın sektör uzmanlığı ve pazar içgörüleriyle desteklenecek.

Startup'lar, Mastercard'ın dünya çapındaki bankalar, zanaatkarlar, iş ortakları ve dijital oyunculardan oluşan ekosistemiyle açık bankacılık çözümleri sunma ve çözümlerini ölçeklendirme konusunda etkileşim kurabilecek.

Mastercard Start Path programına katılmaya hak kazanan fintekler açık bankacılığı benimsemeleri adına, öncü kredi puanlaması uygulamasından yapay zeka aracılığıyla finansal içgörü edinimine kadar birçok hizmete erişebiliyorlar. Programa dahil olan fintek girişimleri arasında "Algoan (EU), Blockmate (NAM), Dimply (EU), FinGoal (NAM) ve Fuse by Pave (EU)" bulunuyor.

"Dijital ekonominin faydalarını daha fazla işletmeye sunma konusunda kararlıyız"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Mastercard Açık Bankacılık ve API'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Jess Turner, gerçekleştirdikleri iş birlikleri vasıtasıyla dijital ekonominin faydalarını daha fazla işletmeye ulaştırma ve onlara tüketici tercihi sunma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Turner, "Start Path'e katılan fintekler ile yapacağımız iş birliğiyle açık bankacılığı bankacılık ve finansın yeni alanlarına taşıyacağız. Finansal kuruluşlar, teknoloji sağlayıcıları ve küçük işletmelere daha fazla fırsat yaratacağımız için son derece heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.