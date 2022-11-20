Marvel tutkunları için en iyi süper kahraman oyunları (Android – iOS)

Android ve iOS için yayınlanmış en iyi Marvel süper kahraman oyunları neler? İşte Marvel karakterleriyle oynayabileceğiniz ücretsiz oyunlar.

Basit bir çizgi roman yayıncısı olarak yola çıkan Marvel; günümüzde çizgi romanlar, filmler, diziler ve video oyunları da dahil olmak üzere hemen hemen her türlü alanda boy gösteriyor. Peki ya Android ve iOS kullanıcıları için en iyi Marvel süper kahraman oyunları hangileri?

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Android ve iOS için Marvel süper kahraman oyunları

Marvel'ın efsanevi kahramanlarını canlandırmak ve arkadaşlarınızla eğlenmek istiyorsanız birbirinden keyifli Android ve iOS oyunu bulunmakta. Her Marvel hayranının oynaması gereken en iyi Marvel oyunları sayesinde kıyasıya rekabetin tadını çıkarabilirsiniz.

Marvel Universe'in video oyunları son birkaç yılda büyük ölçüde artış gösterdi. Android ve iOS kullanıcıları için sunulan farklı kategorilerde Marvel yapımları bulunmakta. Rol yapma, MOBA ve RPG türlerindeki bu oyunlar, MCU'daki karakterleri canlandırmanıza fırsat sağlıyor.

1) Marvel Contest of Champions (Android/iOS)

Marvel Sinematik Evreni'ndeki birçok karaktere yer veren bu ücretsiz oyun ile Marvel tarihindeki en büyük savaşlar sizin elinizde. Iron Man, Kaptan Amerika, Hulk, Wolverine ve Deadpool gibi sevilen karakterlere yer veren Contest of Champions; Thanos ve Kang the Conqueror gibi düşmanlarla savaşmanızı mümkün kılıyor.

İki boyutlu bir alanda 3D grafikler sunan bu ücretsiz oyun, dövüş sırasında farklı saldırı türleri arasından seçim yapma fırsatı sağlıyor. Ayrıca karakterlerinizi ve ekibinizi yükseltebilir ve xsavaşlarda daha güçlü bir şekilde savaşabilirsiniz.