Marvel's Spider-Man 2 Ön Sipariş Fiyatı Zamlandı

Türkiye'de son yıllarda artan döviz kuru nedeniyle yüzlerce oyunun fiyatı ne yazık ki zamlandı. Marvel's Spider-Man 2'nin ön sipariş fiyatı da yüzde 87 seviyesinde zamla birlikte 1.499 TL'ye yükseldi.

Türkiye'de son yıllarda artan döviz kuru nedeniyle yüzlerce oyunun fiyatı ne yazık ki zamlandı. Bu yaz indirimleri sırasında duraklayıp oyunculara son bir şans sunulmuş olsa da, kampanyalar bittikten sonra zam furyası yine devam etmeye başladı. Yakın zamanda Steam'de God of War gibi popüler oyunların fiyatı artmışken, kısa süre önce ise henüz çıkış bile yapmayan Marvel's Spider-Man 2, zamlandı.

Ön siparişteki Marvel's Spider-Man 2 'nin fiyatı, zamlandı!

Aslına bakacak olursak şimdiye kadar Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3: Wild Hunt gibi popüler AAA yapımlar çoktan zamlandı. Yani geriye kalan Marvel's Spider-Man ve God of War gibi yapımlar, bunlara karşı iyi bile dayanmış sayılır.

20 Ekim'de çıkması planlanan Marvel's Spider-Man 2'nin ön sipariş fiyatı, yüzde 87 seviyesinde zamla birlikte 799 TL'den 1.499 TL'ye yükseldi. Oyunun Digital Deluxe Sürümü ise yüzde 88'lik bir zamla beraber 899 TL'den 1.699 TL'ye yükseldi.

Beklenen oldu: God of War ve Marvel's Spider-Man zamlandı!

İşte güncel Marvel's Spider-Man 2 fiyatı;

OyunEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Marvel's Spider-Man 2799 TL1.499 TL (+87%)Marvel's Spider-Man 2: Digital Deluxe Sürüm899 TL1.699 TL (+88%)

Marvel's Spider-Man 2'nin yurt dışındaki fiyatına baktığımızda, standart versiyonun 69.99 dolar, Digital Deluxe Sürümün ise 79.99 dolar olduğunu görüyoruz. Her iki fiyatı da güncel döviz kuruna göre TL'ye çevirdiğimizde ise sırasıyla 1.895 TL ve 2 bin 165 TL sonucunu buluyoruz. Yani bu noktada Sony'nin ülkemize özel yerel bir fiyatlandırma yaptığını söyleyebiliriz.

Sony Interactive Entertainment tarafından yayımlanacak olan Marvel's Spider-Man 2, Peter Parker'ın Venom başta olmak üzere kötülerle mücadelesini konu alıyor. Oyunda Parker'ı kontrol ediyoruz ve New York şehrini korumak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.

Bununla beraber geçtiğimiz günlerde başka PlayStation oyunlarına da zam geldi. Bunlar arasında Resident Evil 4, Days Gone, Dark Souls: Remastered ve Street Fighter 6 gibi popüler yapımlar dikkat çekti.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Marvel's Spider-Man 2 çıkış yaptığında satın alacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.