Marvel'dan kötü haber! Destek sonlanıyor

2020 yılının son aylarında çıkışını gerçekleştiren Marvel's Avengers, pek çok Marvel hayranını hayal kırıklığına uğratmıştı. Crystal Dynamics ve Square Enix imzalı yapım, gerek oynanışı gerekse hikayesi ile oyuncuları içine çekmekte başarısız oldu. Ayrıca mevcut sorunlu çevrimiçi sistemi nedeniyle pek çok oyuncu giriş yapmakta bile zorluk yaşıyordu. Şimdi ise beklenen kötü haber geldi. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Marvel's Avengers 2,5 yılın ardından kapanıyor!

Twitter üzerinden paylaşım yapan Marvel's Avengers ekibi, 31 Mart tarihinde son bir güncelleme geleceğini ve 30 Eylül'den itibaren oyuna olan desteğin tamamen kesileceğini belirtti. Ayrıca oyun, bu tarihten sonra resmi satışlardan kaldırılacak ve satın alma imkanı kalmayacak. Bu tarihe kadar ise oyunu satın aldıysanız oyun içi kozmetiklerin hepsi 31 Mart'tan itibaren ücretsiz olacak.

Desteği tamamen kestikleri 30 Eylül tarihinden sonra yine de çevrimiçi ve çevrimdışı erişim sağlanabilse de, oyunun ne kadar aktif olabileceğini tahmin etmek zor. Ayrıca Crystal Dynamics, paylaştığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

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"Topluluğumuzdaki herkesin bu karakterlerle ve onların hikayeleriyle büyük bir bağı olduğundan, bunun hayal kırıklığı yaratan bir haber olduğunu biliyoruz. Bizimle bu maceraya geldiğiniz için çok ama çok minnettarız. Marvel's Avengers'a olan heyecanınız destansı Fotoğraf Modu çekimlerinizden, sonraki Kahramanlarımızın kim olacağına dair teoriler kuran yazılarınıza ve Twitch yayınlarınıza kadar bu oyunun hayata geçmesinde büyük rol oynadı. Desteğiniz ve süper ekibimizin bir parçası olduğunuz için size ne kadar teşekkür etsek azdır."

Bazı oyunculara göre bu karar, hem oyunun yeterince ilgi görmemesinden hem de Crystal Dynamics'in sıradaki Tomb Raider oyununa odaklanmak istemesinden kaynaklanıyor. Ayrıca eğer Marvel's Avengers oyununa Xbox Game Pass üzerinden sahip olduysanız bu kararlar sizin için de geçerli. Yazının tamamına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Marvel's Avengers oyununun kapanması doğru bir karar mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.