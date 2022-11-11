Martı, yeni hizmetini duyurdu! TAG nasıl kullanılır?

Martı tarafından geçtiğimiz dönemde ticari bir amaç ve kazanç güdülmeden hizmete sunulan TAG nedir ve nasıl kullanılır?

Martı, paylaşım ekonomisi kültürünü ve çevre bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediği TAG isimli yeni platformunu duyurdu. Şirket, bu yeni uygulama üzerinden gelir elde etmediğini, yani ticari bir amaç gütmediğini belirtiyor. Peki TAG veya "Tek Araçla Gidelim" olarak bildiğimiz bu yeni platform nedir ve nasıl kullanılır?

TAG nedir? TAG nasıl kullanılır?

TÜİK'in geçtiğimiz mart ayında paylaştığı verilere göre son 1 yılda İstanbul trafiğine 250 bine yakın araç eklendi. Toplam sayı ise 4 milyon 688'e ulaştı. Bu da trafikten hava kirliliğine kadar birçok olumsuz etken olarak geri dönüyor.

Fakat önümüzdeki yıllarda bu sayının yalnızca 3'te 1 oranında azalması halinde bile trafik yoğunluğunun yüzde 70, otopark yoğunluğunun ise yüzde 95 oranında düşeceği hesaplanıyor. İşte tam bu noktada Martı tarafından kullanıma sunulan TAG – Tek Araçla Gidelim uygulaması devreye giriyor.

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Zira artık bir yere giderken TAG üzerinden araç paylaşımı yapabileceksiniz. Örneğin, TAG Sürücü olursanız, aynı güzergahta giden Martı kullanıcıları anlaştığınız ücret karşılığında aracınıza alabilir, birden fazla kişiyle seyahat edebilirsiniz. Bu sayede hem trafiğin azalmasında katkıda bulunacak hem de yakıt ücretinden tasarruf edebileceksiniz.

TAG Sürücü nasıl olunur? TAG Sürücü uygulaması nasıl indirilir?

Buraya tıklayarak iOS için Apple Store'dan TAG Sürücü uygulamasını indirin veya,

Buraya tıklayarak Android için Google Play Store'dan TAG Sürücü uygulamasını indirin.

İstenilen belgelerini yükleyin.

Başvurunuz onaylandığında arabanızı paylaşmaya başlayın.

Yol arkadaşını istediği yerden al, istediği yere bırak.

TAG Yolcu nasıl olunur?

TAG yolcusu, Martı kullanıcısı olmak zorunda. Ayrıca yani Mernis'ten geçmiş, selfie yüklemiş, kredi kartı bilgileri yüklemiş olmalı. Eğer bu işlemleri yaptıysanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Martı uygulamasını açın.

TAG sekmesine bastıktan sonra gitmek istediğiniz yeri seçin.

Sürücüyle eşleşerek istediğiniz yere kolayca ulaşın.

Son olarak uygulama üzerinden önceden anlaştığın katkı payını yolculuk sonunda sürücüye nakit olarak takdim et.

Şu anda Martı tarafından kullanıcılar birçok güncel kampanya ile destekleniyor. Bunların bazıları şu şekilde:

Arkadaşını davet et, 500TL akaryakıt kartı kazan!

Bugün 2 TAG sürüşü yap, 200TL akaryakıt kartı kazan!

10 TAG sürüşü yap, 300TL akaryakıt kartı kazan!

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