Martı TAG – Taksiciler Esnaf Odası kavgası büyüdü! İşte gerçekler

Martı, paylaşım ekonomisi kültürünü ve çevre bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediği TAG isimli yeni platformunu duyurdu. Bunun üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve TŞOF İstanbul UKOME Temsilcisi Eyüp Aksu ile Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem arasında kavga boyutunu alan tartışmalar başladı. İşte detaylar…

Martı CEO'su ile Taksiciler Esnaf Odası Başkanı arasında gerginlik! Kim haklı?

Martı tarafından kullanıma sunulan TAG veya "Tek Araçla Gidelim" olarak bildiğimiz yeni uygulama, bir yere giderken araç paylaşımı yapılabilmesini sağlıyor. Örneğin, TAG Sürücü olursanız, aynı güzergahta giden Martı kullanıcıları anlaştığınız ücret karşılığında aracınıza alabilir, birden fazla kişiyle seyahat edebilirsiniz

Bu sayede hem trafiğin azalmasında katkıda bulunacak hem de yakıt ücretinden tasarruf edebileceksiniz. Zira TÜİK'in geçtiğimiz mart ayında paylaştığı verilere göre son 1 yılda İstanbul trafiğine 250 bine yakın araç eklendi. Toplam sayı ise 4 milyon 688'e ulaştı.

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Bu da trafikten hava kirliliğine kadar birçok olumsuz etken olarak geri dönüyor. Fakat önümüzdeki yıllarda bu sayının yalnızca 3'te 1 oranında azalması halinde bile trafik yoğunluğunun yüzde 70, otopark yoğunluğunun ise yüzde 95 oranında düşeceği hesaplanıyor.

Martı'nın yeni TAG uygulaması ise bu alanda bir adım atmayı hedefliyor. Hatta şirket, bu yeni uygulama üzerinden gelir elde etmediğini, yani ticari bir amaç gütmediğini belirtiyor. Ancak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya göre bu platform korsan taksilerin önünü açacak.

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Bu konu nedeniyle Eyüp Aksu ile Oğuz Alper Öktem arasında sosyal medyada büyük bir tartışma çıktı. Hatta öyle ki Öktem, Aksu'nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini açıkladığı bir video bile paylaştı. Aksu ise katıldığı televizyon programlarında bu uygulamanın hatır taşımacılığı değil korsan taksicilik olduğunu dile getirdi.

Bunun üzerine Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem şunları söyledi:

Eyüp Aksu @halktvcomtr canlı yayınına çıkmış konuyu çarpıtıyor, İstanbulluların aklıyla dalga geçiyor. Gereken cevabı kendisine birazdan buradan bir video ile vereceğim. Martı TAG korsan taşımacılık değildir, hatır taşımacılığı korsan değildir, Eyüp Aksu'ya kalsa insanlar eşleriyle misafirliğe giderken de aynı arabaya binemeyecek. Kendisine cevabımı istatistiklerle vereceğim.

Rakamların çok net söylediği bir şey var. İSTANBUL senin arkanda değil @eyupaksu24. TAG senin yarattığın problemi çözüyor. Sakın ha vatandaşı arkanda zannetme, benim çok geniş kitlem var gibi konuşma. Video'da anlattığım rakamların net halini buradan okuyup kendini geliştirebilirsin. Senin ezdiğin İstanbullu Arkandayız MartıTAG diyor!

Rakamların çok net söylediği bir şey var. İSTANBUL senin arkanda değil @eyupaksu24 . TAG senin yarattığın problemi çözüyor. pic.twitter.com/Qu6gztgvCy — Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) November 22, 2022

Oğuz Alper Öktem tarafından paylaşılan videoda Ipsos tarafından yapılan araştırma sonuçlarına da yer verildi. Burada Kasım 2021 ile Ekim 2022 tarihlerinde gündelik hayatta yaşanan ulaşım sorunların vatandaşlara sorulduğunu görüyoruz.

İstanbul özelinde yapılan bu araştırmada katılımcıların 35-44 yaş arası yüzde 39, 45-60 yaş arası yüzde 36, 15-24 yaş arası yüzde 16 ve 25-34 yaş arası yüzde 9. Ayrıca yüzde 47'si kadın, yüzde 53'ü de erkeklerden oluşuyor.

Taksilerde yaşanan en önemli sorunlara bakıldığında ise;

Mesafe beğenmeme – yüzde 76

Uzak güzergah seçerek ve yolu uzatarak haksız kazanç sağlanması – Yüzde 54

Şoförün müşteriye hal/tavır ve davranışları – Yüzde 53

Adam ayırma – Yüzde 46

Şoförün trafikten şikayet etmesi, yol boyu söylenmesi ve küfür etmesi – Yüzde 43

Ayrıca ankete katılan kişiler arasında taksi kullanım oranının yüzde 68 olduğu ve bu kişilerin de yüzde 84'ünün taksi bulmakta zorlandığını dile getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla kar amacı gütmeyen Martı TAG ve benzeri platformlar endişe edildiği gibi korsan taksiler için fırsata dönüşmediği takdirde hem trafik hem de taksi bulma konularında sorunları çözmede yardımcı olabilir.

Tabii bu durum İstanbul'un taksi ihtiyacı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Zira araştırmalar da bu yönde sonuçları ortaya koyuyor. Öyle ki İstanbul'da 1990 yılından beri yeni plaka verilmedi. Yani 32 yıldır taksi plaka sayısı 17 bin 395. Fakat şehrin 7 milyon nüfusu varken bu sayı günümüzde 20 milyona dayandı.

Ek olarak İBB'de kendi sahip olacağı, şoförlerinin maaşını vereceği ve denetleyeceği 5 bin yeni taksiyi trafiğe sürmek istiyor. Fakat bu teklif 15 kez UKOME'de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve TŞOF İstanbul UKOME Temsilcisi Eyüp Aksu'nun de ret verdiği oylamalarda kabul edilmedi.

Zira Eyüp Aksu, toplu taşımanın yıllar içerisinde çok geliştiğini (şehrin nüfusu kadar ivmeli olmasa da), mevcut sistemin uygulamalar ile daha verimli bir hale getirilebileceğini savunuyor. Ayrıca taksi plakalarının birer yatırım aracı olduğunu, yıllar önce plaka yerine arsa alsa çok daha fazla değer kazanacağını, yeni plakaların ortaya çıkmasının da zararını artıracağını söylüyor.

Buna ek olarak, 5 bin yeni taksi teklifinin reddedildiği bir UKOME toplantısında da "Plakaları (taksileri) belediye işletmesin, satsın. Biz de evet diyelim." dediği için karşı çıkmasının ardında İstanbul'un taksi yeterli olduğu görüşünün olmadığı görülüyor.

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